Актриса Агата Муцениеце впервые высказалась о победе в суде по иску против бывшего супруга Павла Прилучного, пристыдив звезду «Мажора». Соответствующий пост артистка опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Агата Муцениеце во время бранча «Говорить нельзя молчать» по поводу выхода сериала Happy End, 2021 год © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Красивая победа! Но, конечно, радостного мало, потому что в целом — это стыдно, что надо судиться за то, чтоб человек помогал финансово своим детям. Стыдно, что люди все время кричат о том, что просто все завидуют их счастью, и вступают в судебный процесс третьим лицом (напоминаю, чтоб не дать денег детям)», — заявила она.

Муцениеце добавила, что Прилучный лишь кажется хорошим отцом и семьянином, а также посетовала на ужасающую тенденцию в России. Она, считает актриса, заключается в том, что мужчины скидывают финансово и морально своих детей на матерей после развода. Она призвала девушек не бояться защищать свои права в суде.

Накануне сообщалось, что Муцениеце добилась алиментов от Прилучного через суд. Ее иск частично удовлетворили. Актеры Муцениеце и Павел Прилучный были женаты с 2011 по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 11-летний Тимофей и семилетняя Мия.