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Актриса Муцениеце пристыдила Прилучного за жадность после суда по алиментам

Актриса Агата Муцениеце впервые высказалась о победе в суде по иску против бывшего супруга Павла Прилучного, пристыдив звезду «Мажора». Соответствующий пост артистка опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Агата Муцениеце во время бранча «Говорить нельзя молчать» по поводу выхода сериала Happy End, 2021 год
Агата Муцениеце во время бранча «Говорить нельзя молчать» по поводу выхода сериала Happy End, 2021 год© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
«Красивая победа! Но, конечно, радостного мало, потому что в целом — это стыдно, что надо судиться за то, чтоб человек помогал финансово своим детям. Стыдно, что люди все время кричат о том, что просто все завидуют их счастью, и вступают в судебный процесс третьим лицом (напоминаю, чтоб не дать денег детям)», — заявила она.

Муцениеце добавила, что Прилучный лишь кажется хорошим отцом и семьянином, а также посетовала на ужасающую тенденцию в России. Она, считает актриса, заключается в том, что мужчины скидывают финансово и морально своих детей на матерей после развода. Она призвала девушек не бояться защищать свои права в суде.

Накануне сообщалось, что Муцениеце добилась алиментов от Прилучного через суд. Ее иск частично удовлетворили. Актеры Муцениеце и Павел Прилучный были женаты с 2011 по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 11-летний Тимофей и семилетняя Мия.

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