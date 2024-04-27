Николь Кидман показала, как выглядела в 14 лет

Актриса отмечает 41 год своей карьеры. Николь Кидман впервые снялась в кино, когда ей было всего 14. Сейчас звезде 56 лет, однако она по-прежнему востребована среди режиссёров и любима зрителями. Обладательница премии «Оскар» у себя в социальных сетях вспомнила, как начинался её творческий путь.

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Первой лентой в карьере Кидман стал фильм «Рождество в Буше» 1983 года. Николь исполнила в нём роль Хелен. Актриса выложила у себя в блоге кадр из ленты и призналась, что тогда и подумать не могла, как сложится её жизнь.

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"Эта 14-летняя девочка даже не предполагала, с какими талантливыми людьми ей предстоит работать", — написала Николь.

Глядя на эту кудрявую девушку, трудно поверить, что именно она спустя много лет будет позировать фотографам на ковровых дорожках, сниматься для обложек глянца и давать интервью. За 41 год Кидман действительно достигла вершины, что делает её примером трудолюбия и амбициозности.