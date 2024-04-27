Актер Евгений Цыганов заявил, что развивает музыкальную карьеру не ради денег. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

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Евгений Цыганов перезапустил музыкальную карьеру и готовится к концерту с группой «Ме4та». 27 апреля коллектив выступит в Москве, а 10 мая — в Санкт-Петербурге.

По словам актера, он развивает музыкальную карьеру не ради денег. Недавно одна из площадок выдвинула группе условие: концерт состоится, если на афишах будет указано, что Евгений снимался в «Мастере и Маргарите». Цыганов отказался от сотрудничества: он не хочет, чтобы его творчество ассоциировалось с работой в кино.

«Конечно, хотелось бы, чтобы в зале были скорее те, кто пришел послушать музыку и совпасть с нами в общем настроении и вибрациях, нежели те, кто пришел поглазеть на известного артиста», — высказался актер.

Евгений признался, что пополам делит прибыль с другими участниками коллектива. При этом он отметил, что получает небольшой заработок на музыке.

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