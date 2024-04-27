Актер Евгений Цыганов заявил, что развивает музыкальную карьеру не ради денег
Актер Евгений Цыганов заявил, что развивает музыкальную карьеру не ради денег. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
Евгений Цыганов перезапустил музыкальную карьеру и готовится к концерту с группой «Ме4та». 27 апреля коллектив выступит в Москве, а 10 мая — в Санкт-Петербурге.
По словам актера, он развивает музыкальную карьеру не ради денег. Недавно одна из площадок выдвинула группе условие: концерт состоится, если на афишах будет указано, что Евгений снимался в «Мастере и Маргарите». Цыганов отказался от сотрудничества: он не хочет, чтобы его творчество ассоциировалось с работой в кино.
«Конечно, хотелось бы, чтобы в зале были скорее те, кто пришел послушать музыку и совпасть с нами в общем настроении и вибрациях, нежели те, кто пришел поглазеть на известного артиста», — высказался актер.
Евгений признался, что пополам делит прибыль с другими участниками коллектива. При этом он отметил, что получает небольшой заработок на музыке.
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