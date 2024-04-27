Фанаты поразились изменившейся внешности Марии Голубкиной

50-летняя актриса Мария Голубкина удивила поклонников неожиданной сменой имиджа. Она доверилась стилисту и поэкспериментировала с волосами, благодаря чему стала выглядеть на несколько лет моложе.

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В Сети появилось новое фото Голубкиной, сделанное после ее похода в салон красоты. Много лет она предпочитала не менять свою внешность. Звезда кинематографа даже не любит использовать в повседневной жизни макияж, а о хирургических вмешательствах и инъекциях в принципе не заговаривает. Однако ей все-таки удалось удивить свою аудиторию.

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На распространившемся в Интернете снимке Мария предстала с обновленной прической и аккуратной укладкой. От косметики она, как и обычно, отказалась, но и без этого пользователи отметили, насколько преобразилось ее лицо. По мнению комментаторов, актриса помолодела на несколько лет, стала выглядеть свежее и в целом похорошела. Несмотря на возраст, некоторые даже назвали ее «девчулей».

К слову, Голубкину нередко критикуют за то, что она появляется на публике в неопрятном виде. В Сети довольно часто обсуждают особенно волосы артистки, которые она убирает в тугой хвост, лишенный объема, или пучок.

Ранее Мария Голубкина рассказала, как живут в Европе ее дети от Николая Фоменко.