Турецкий актер Бурак Озчивит вновь прилетел в Россию

Точная цель визита пока неизвестна

© WomanHit.ru

39-летний турецкий актер Бурак Озчивит продолжает радовать российских поклонников. В феврале этого года звезда популярного сериала «Великолепный век» прилетал в Москву и Санкт-Петербург. WomanHit писал, что артист сначала посетил концерт «Музыка турецких сериалов», а после прогулялся по северной столице. Бурак тогда даже публиковал снимки с фанатами на странице своего блога.

Накануне стало известно, что актер вновь посетил Россию. Новостью об этом Бурак Озчивит поделился в своих социальных сетях. Знаменитость опубликовал снимок из здания аэропорта, добавив хештег RUSSIA. Цель своего визита сам актер предпочел не раскрывать.

© WomanHit.ru

Впрочем, спустя время в Сети появилось видео, на котором Бурак Озчивит мило флиртует с русской девушкой. Журналисты издания «Комсомольская правда» публикуют скрины ролика и отмечают, что происходящее в кадре, скорее всего, рекламные съемки.

Напомним, Бурак Озчивит уже пять лет счастлив в браке с актрисой Фахрийе Эвджен. Супруги вместе воспитывают двоих сыновей — 5-летнего Керема и годовалого Карана. В начале года младший наследник актеров отмечал свой первый день рождения.