Кологривый раскрыл свой способ мгновенно поднять себе настроение

Настроение в рабочую субботу само себя не поднимет. А потому кружок от Никиты Кологривого в его Telegram-канале вам в помощь. Как любимцу российской публики удается всегда быть веселым (ну почти всегда) и бодрым? Записывайте подробное руководство к действию, которым звезда «Слова пацана» сегодня поделился по дороге на съемки.

«Отбросьте прочь плохое настроение. Займитесь спортом, как ваш покорный слуга. Сразу почувствуете прилив сил. Сделайте зарядку, облейтесь холодной водой, включите хорошую музыку, посмотрите какую-нибудь комедию, если у вас плохое настроение. Если хорошее — поделитесь им в конце концов друг с другом. Поцелуйте кого-нибудь, обнимите, погладьте в конце концов: кота, питомца какого-нибудь...» — советует Никита.

Ну а если не помогает (или вы прямо сейчас в офисе или на рабочей встрече), берите на заметку простой, но действенный лайфхак.

«Вспомните замечательную русскую поговорку: притворись — привыкнешь. Притворись, что у тебя хорошее настроение, привыкнешь через 5 минут», — рекомендует Кологривый.

Актер, который ныряет из проекта в проект, при этом уже будучи одной ногой на съемках следующего, знает толк в этом вопросе. Мы лично способ Никиты взяли на заметку.