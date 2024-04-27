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Никита Кологривый раскрыл свой необычный способ мгновенно поднять себе настроение

Настроение в рабочую субботу само себя не поднимет. А потому кружок от Никиты Кологривого в его Telegram-канале вам в помощь. Как любимцу российской публики удается всегда быть веселым (ну почти всегда) и бодрым? Записывайте подробное руководство к действию, которым звезда «Слова пацана» сегодня поделился по дороге на съемки.

Кологривый раскрыл свой способ мгновенно поднять себе настроение
© РИА Новости
«Отбросьте прочь плохое настроение. Займитесь спортом, как ваш покорный слуга. Сразу почувствуете прилив сил. Сделайте зарядку, облейтесь холодной водой, включите хорошую музыку, посмотрите какую-нибудь комедию, если у вас плохое настроение. Если хорошее — поделитесь им в конце концов друг с другом. Поцелуйте кого-нибудь, обнимите, погладьте в конце концов: кота, питомца какого-нибудь...» — советует Никита.

Ну а если не помогает (или вы прямо сейчас в офисе или на рабочей встрече), берите на заметку простой, но действенный лайфхак.

«Вспомните замечательную русскую поговорку: притворись — привыкнешь. Притворись, что у тебя хорошее настроение, привыкнешь через 5 минут», — рекомендует Кологривый.

Актер, который ныряет из проекта в проект, при этом уже будучи одной ногой на съемках следующего, знает толк в этом вопросе. Мы лично способ Никиты взяли на заметку.

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