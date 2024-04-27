Умер актер Хосе Санта Круз, голос трансформера Мегатрона

26 апреля, чуть более чем через месяц после своего 95-летия, в Рио-де-Жанейро скончался Хосе Санта Круз. Об этом сообщили бразильские СМИ.

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Хосе Санта Круз - актер кино и ТВ, комик, артист озвучения и дубляжа.

В первую очередь Круз известен по работе на скетч-шоу Zorra Total телесети Rede Globo и как голос Мегатрона, лидера десептиконов, в национальных локализациях проектов трансформер-франшизы - и анимационных, и игровых.

Плюс его голосом в Бразилии говорят персонажи Дэнни Де Вито и Магнето в "Людях Икс".

Хосе Санта Круз родился в 1929 году. На экране - с начала 1960-х.