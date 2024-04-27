85-летняя Лариса Лужина впервые вышла в свет после тяжелой болезни

85-летняя актриса Лариса Лужина вышла в свет после тяжелой болезни. Ее заметили среди гостей Премии Гильдии Каскадеров «Альтер эго». Об этом сообщает Kp.ru.

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В апреле появилась информация об ухудшении состояния здоровья народной артистки. Из-за плохого самочувствия она даже пропустила несколько мероприятий, а также отменила интервью. При этом Лариса Анатольевна заверяла прессу, что с ней все в порядке и вскоре она поправится. Так и произошло.

На прошедшей недавно церемонии в столице Лужина появилась в хорошем расположении духа. Для выхода в свет она выбрала эффектный черно-белый костюм с крупным цветком на груди. Журналистам она заявила, что чувствует себя уже лучше. В зрительном зале актриса заняла место рядом с 83-летней Аллой Суриковой, создательницей фильма «Человек с бульвара Капуцинов».

Напомним, что в начале года также появлялись сообщения о том, что у Ларисы Лужиной обнаружили проблемы с сердцем. СМИ писали о том, что у нее диагностировали пароксизмальную форму фибрилляции предсердий.

Ранее Лариса Лужина рассказала, как сдала единственного сына в интернат.