49-летняя Ева Лонгория без макияжа показала лицо с синяком

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория показала лицо с гематомой. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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В размещенном ролике 49-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» предстала перед камерой без макияжа. Она продемонстрировала синяк на лбу и припухлость, которая появилась вследствие игры в теннис.

«Посмотрите на мой синяк», — сказала знаменитость на видео.

Лонгория сообщила, что полученный синяк приобрел фиолетовый цвет и стал больше. Актриса приложила бутылку пива к полученной травме, чтобы снять отек.

Ранее в апреле одна деталь на фото Евы Лонгории в прозрачном платье смутила фанатов. Артистка позировала на балконе в прозрачном темно-зеленом платье длины макси. При этом сквозь ткань просвечивали стринги знаменитости, которые обнажали ее бедра.