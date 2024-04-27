Актриса Екатерина Волкова вышла в свет в платье Людмилы Гурченко. Звезда появилась на церемонии закрытия 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в компании дизайнера, создавшего этот наряд для народной артистки СССР, и поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.

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«Хочу представить вам, дорогие друзья, моего «спутника», так его обозначили наши СМИ при обзоре красной дорожки. Владимир Середин — художник, модельер, профессионал с огромным опытом. Этот скромный человек — автор образов многих артистов советской и российской эстрады. Обсуждая наш новый театральный проект, чувствуя, что невозможно расстаться и мы не договорили, я предложила составить мне компанию, а он в свою очередь — примерить это восхитительное платье, которое он шил для великой Людмилы Марковны Гурченко... так и случился наш дуэтный выход: маэстро и его муза», — объяснила знаменитость.

Волкова признавалась, что ей удается поддерживать себя в хорошей форме, потому что она не успевает думать о еде. По словам актрисы, в ее роду все женщины были сильными. В детстве знаменитости приходилось самостоятельно распрягать лошадь, заниматься огородом и другими домашними делами. При этом Волкова подчеркивала, что считает свое детство «самым счастливым».

Звезда недавно во второй раз стала бабушкой, у нее родился внук. Мальчик появился у старшей дочери артистки Валерии. Для женщины этот ребенок стал вторым, она также растит двухлетнего сына Тимофея.

Актриса присутствовала на первых родах дочери, позже артистка признавалась в соцсетях, что это был непростой опыт. Она «ревела от переполняющей нежности», когда впервые увидела мальчика, перерезала пуповину и взяла его на руки.

Волкова также воспитывает двоих детей от писателя Эдуарда Лимонова: 17-летнего Богдана и 15-летнюю Александру.