У актрисы Синицыной умер отец перед съемками в «Мастере и Маргарите»

Актриса Софья Синицына рассказала о смерти отца перед съемками в «Мастере и Маргарите». Она сыграла на экране героиню по имени Фрида, но близкий человек так и не смог увидеть дочь на экране.

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Софья Синицына много снимается в кино и воспитывает дочь от экс-возлюбленного Павла Табакова. В интервью «Каравану историй» она вспомнила, как ей досталась роль в фильме «Мастер и Маргарита», который до сих пор громко обсуждала публика. Оказалось, что перед съемками в ее семье случилось горе.

«Буквально накануне съемок моей сцены умер папа. Через неделю после его ухода мне надо было играть Фриду. В этом было что-то потустороннее, связанное со смертью, мистическое», — поделилась 29-летняя актриса.

Девушка призналась, что у них с родителем были очень близкие отношения. Именно он когда-то давно познакомил наследницу с творчеством Михаила Булгакова, а произведение «Мастер и Маргарита» было его любимым. Софья признается, что съемки дались ей тяжело, в том числе из-за образа ее героини Фриды – женщины, убившей ребенка.

По словам Синицыной, во время съемок ее не покидали мысли об отце. Она хотела, чтобы он увидел ее на экране.

«Когда шли съемки «Мастера и Маргариты», я подумала: хорошо для папы это сделать. Он тогда еще был жив. Когда я ему сказала, что буду сниматься в этой картине, он очень обрадовался. К сожалению, он не дожил до моего съемочного дня», – поделилась болью звезда.

Актриса подчеркнула, что ее Фрида посвящена отцу.

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