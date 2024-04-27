«Голое платье» Судзиловской и белье Волковой: кто сразил наповал на ММКФ-2024

В московском театре «Россия» 26 апреля прошло закрытие 46-го Московского международного кинофестиваля. Внимание общественности привлекли не только представленные киноленты, но и наряды российских звезд. Про самые смелые образы и «голое» платье Олеси Судзиловской расскажем в статье.

Московский кинофестиваль проходил в Москве с 19 по 26 апреля. Мероприятие славится не только своей конкурсной программой, но и красной дорожкой, на которой российские артисты позируют папарацци.

В этом году поразить общественность удалось Олесе Судзиловской. В конце мая артистка отметит 50-летний юбилей. Олеся активно занимается спортом, правильно питается и может похвастаться идеальной фигурой.

С возрастом Судзиловская стала чаще выбирать откровенные наряды и демонстрировать совершенства своего тела. Актриса не боится проявлять индивидуальность и легко соглашается на смелые шаги в стиле.

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Личность своего стилиста Олеся не раскрывает. На красной дорожке ММКФ-2024 Судзиловская появилась в платье из сетки светло-кофейного оттенка. Наряд в пол просвечивал все достоинства артистки, грудь и бедра звезды российских сериалов прикрывал декор: черные кожаные рыбки.

Несмотря на объемность наряда и отсутствие приталенных элементов, платье выгодно подчеркивало стройную фигуру и элегантность артистки. Сквозь прозрачную сетку просвечивалось бежевое боди. Образ дополнило кожаное украшение.

Не отказалась актрисы и от драгоценных камней. Яркости образу добавили серьги и кольцо с изумрудами.

Впечатляющий наряд Судзиловская дополнила прической и макияжем. Пышные локоны и смоки-айс с акцентом на глазах добавили актрисе женственности и сексуальности.

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Олеся не в первый раз использует красную дорожку ММКФ в качестве провокации. Двенадцать лет назад, в 2012 году, Судзиловская появилась на мероприятии в «голом» кружевном платье. Наряд просвечивал фигуру артистки и ее нижнее белье.

Отметим, что за 12 лет фигура Олеси совсем не изменилась. Судзиловская давно стала иконой стиля и яркой представительницей стиля old money. Актриса отдает предпочтение люксу и известным брендам.

Судзиловская часто поражает общественность яркими и элегантными образами. При этом в повседневной жизни Олеся предпочитает комфортную и удобную одежду. Свои стилистические перформансы актриса оставляет для ковровых дорожек. Судя по нарядам артистки, для звезды «Домашнего ареста» важно поразить общественность.

Не все артистки готовы появляться на мероприятии в откровенных нарядах. Поэтому выходы в стиле Олеси Судзиловской на Московском кинофестивале являются редкостью. В этом году актрисы предпочли закрытые образы и решили не эпатировать.

Так, например, звезда «Ворониных» Екатерина Волкова выбрала для закрытия старейшего кинофестиваля черное длинное платье ассиметричного кроя. Образ дополнили детали: полосы камней по всей длине наряда и декор в виде шара. Черный бархат отлично сочетался с металлом. Облегающий наряд подчеркнул стройность артистки, которая ежедневно поддерживает форму с помощью строгого питания и физических нагрузок

Волкова часто задействует подобные сочетания: классические наряды и необычный декор. Екатерину нельзя назвать любительницей украшений, зачастую для выходов в свет она выбирает минималистичные серьги и браслеты.

Однако в истории российских кинофестивалей были актрисы, которые во время выхода на красную дорожку делали ставку на эпатаж и откровенность.

Среди них звезда «Колл-центра» Екатерина Волкова. На открытии 43-го Московского Международного кинофестиваля, в 2021 году, актриса появилась в «оголенном» наряде.

Прозрачная металлизированная ткань открывала вид на стройное тело и нижнее белье Екатерины. Тогда поклонники не оценили наряд девушки и обвинили ее в излишней откровенности.

Волкова не стала молчать и ответила хейтерам в социальных сетях. Актриса подчеркнула, что «голые» платья давно стали модным трендом, а демонстрация нижнего белья не является постыдной вещью.

Также Екатерина отметила, что находится в прекрасной физической форме и может позволить себе подобные перформансы.

На сторону Волковой встали ее коллеги. В комментариях девушку поддержала ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева. Она назвала Екатерину «дивой».

Еще одной актрисой, которая выбрала «голый» наряд стала Ирина Горбачева. В 2022 актриса стала гостьей фестиваля «Золотой Орел». Звезда сериала «Чики» появилась на мероприятии в роскошном платье макси с эффектом голой груди. Низ наряда был выполнен в виде черной приталенной юбке с вырезом до бедра.

Горбачева не стала перегружать образ ярким макияжем и выбрала песочные оттенки. Тогда Ирина не столкнулась с критикой, поклонники похвалили девушку за смелость и желание выделиться.

Красная дорожка для актрис всегда была местом демонстрации красоты и элегантности. Звезды тщательно продумывают образы и стараются поразить поклонников нестандартными стилистическими решениями.