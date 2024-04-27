Любовь Аксенова вышла в свет в откровенном платье без бюстгальтера

Российская актриса Любовь Аксенова в откровенном наряде посетила Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Соответствующая публикация появилась на странице мероприятия в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя звезда сериала «Бывшие» вышла в свет в облегающем черном мини-платье с длинными рукавами и глубоким декольте. Знаменитость отказалась от бюстгальтера, и одежда обнажила часть ее груди.

В то же время артистка надела массивные серебристые босоножки на высоких каблуках и платформе и объемные серьги-подвески. Известно, что на фестивале ее сопровождал супруг — продюсер и режиссер Павел Аксенов.

Ранее в апреле российская актриса театра и кино Настасья Самбурская снялась в прозрачном платье.