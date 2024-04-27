50 лет самой знаменитой испанке Голливуда - Пенелопе Крус. Вспоминаем ее роли

28 апреля 1974 года в небольшом городке под Мадридом появилась на свет будущая звезда мирового кино Пенелопа Крус. Девушке из обычной рабочей семьи было суждено покорить Голливуд, сняться более чем в 70 фильмах и заставить весь мир ожидать выхода своих новых работ, пропитанных испанской страстью. В 50-й день рождения Пенелопы Крус "РГ" предлагает вспомнить фильмы, украшением которых стал ее талант.

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Богатый юноша Дэвид Эймс, роль которого исполнил Том Круз, настоящий баловень судьбы. У него успешный бизнес, премиальная машина и потрясающая квартира в презентабельном районе Нью-Йорка. Для полного счастья ему не хватает только настоящей любви, которую он вскоре встречает в лице прелестной Софи. Эту жгучую красавицу сыграла Пенелопа Крус, одним своим взглядом покорив сердце главного героя.

Герой Круза попадает в ужасную аварию, которая обезображивает его лицо. В попытках вернуть себе былую красоту он теряет связь с реальностью и уже не может отличить ее от сна. Картина была номинирована на премию "Оскар" за лучшую песню авторства Пола Маккартни, которая гарантированно западет вам в сердце.

В этом фильме Пенелопа Крус сыграла прекрасную молодую испанку, тянущую на своих хрупких плечах маленькую дочь и безработного пьющего мужа. Ей приходится совмещать несколько работ, чтобы хоть как-то свести концы с концами и дать своему ребенку лучшую жизнь. Однако это только начало её испытаний, ведь смелой Раймунде придется разобраться в собственных детских страхах, защитить свою дочь и доказать судьбе, что её не так просто сломить.

Фильм Педро Альмодовара о настоящей женщине стал переломным моментом в карьере Пенелопы Крус, доказавшей, что она может перевоплощаться в сложных, многослойных персонажей. Эта картина принесла актрисе первую номинацию на премию "Оскар".

Это история яркой, жгучей любви двух эксцентричных людей, которым тяжело быть вместе, но невозможно порознь. В его основе автобиография знаменитого тореадора Мануэля Санчеса и обворожительной актрисы Лупе Сино. Этой любви не должно было случиться, однако они оба нырнули в нее с головой, а за их ссорами и примирениями следила вся Испания. Роли возлюбленных исполнили Эдриен Броуди и Пенелопа Крус, будто созданные для этой картины.

Действие фильма начинается в самый разгар оглушительной славы Мануэля, когда каждый испанский мальчишка мечтал быть на него похожим. Вот только каждый день прославленного тореадора- это всегда на грани. Сможет ли любимая женщина уберечь его? А, может, всепоглощающая любовь погубит их обоих?

"Лабиринты прошлого" (2018)

В кадре именинница со своим супругом Хавьером Бардемом, и уже ради этого дуэта стоит увидеть это картину. Их герои когда-то любили друг друга, но жизнь не дала им шанса быть вместе. Лаура приезжает в родную испанскую деревню супругой серьезного бизнесмена и матерью уже взрослой дочери. Их встреча происходит при страшных обстоятельствах, когда в самый разгар вечеринки дочь Лауры похищают. Помочь в поисках дочери вызывается тот самый, некогда любимый человек.

В этом драматическом триллере Крус вновь выступает в роли сильной женщины, которой, однако, не справиться без любимого человека рядом. Им предстоит не только найти дочь, но и разобраться в собственном крайне запутанном прошлом.

"Главная роль" (2021)

Сатирическая комедия о мире кино повествует об эксцентричном богаче, решившем вписать свое имя золотыми буквами в историю киноискусства. Он выкупил права на экранизацию самой популярной книги и нанял неординарную женщину-режиссера. Именно её образ воплотила на экране Пенелопа Крус. Её героиня снимает авторское кино и готова выкладываться на все сто. Но вот незадача: главным актером для ее шедевра уже выбран очень популярный, но крайне поверхностный актер. Его играет обворожительный Антонио Бандерас, который потрясающе смотрится в кадре с Пенелопой Крус.

Этой веселой троице предстоит снять самый настоящий хит. По возможности, не убив друг друга в процессе творческих согласований.