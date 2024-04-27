Заворотнюк покинула клинику после продолжительного лечения

После пяти месяцев интенсивной терапии в одной из ведущих частных московских клиник, где отечественные и зарубежные специалисты боролись за жизнь знаменитой актрисы, Анастасия Заворотнюк, была выписана домой.

По информации, предоставленной «КП», Петр Чернышев забрал актрису из клиники.

С 2019 года Заворотнюк ведет неравную борьбу с одной из самых агрессивных форм опухоли головного мозга. По статистике, лишь один из пяти пациентов с подобным диагнозом живет дольше двух лет, однако актриса и ее близкие продолжают бороться и не теряют надежду на выздоровление.

По словам медицинских экспертов, решение о переводе Заворотнюк домой может быть обусловлено различными факторами, включая её текущее состояние и потребность в более комфортных условиях для продолжения лечения. Такие шаги часто рассматриваются как часть стратегии паллиативной помощи, которая направлена на обеспечение качества жизни пациентов в тяжелом состоянии.

«Ее выписали. Заворотнюк забрал домой муж Петр Чернышев», — подтвердила источник издания, добавив, что актриса по-прежнему нуждается в уходе и медицинском наблюдении.

Эта новость вызвала надежду среди поклонников и в медийном пространстве, ведь каждое обновление о состоянии здоровья актрисы неизменно привлекает внимание общественности. Многие выражают поддержку Заворотнюк и её семье, отправляя пожелания скорейшего выздоровления в этот трудный период.