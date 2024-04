Дарья Мельникова подтвердила роман с актером Романом Набатовым

Актриса Дарья Мельникова подтвердила, что снова находится в отношениях. Она сообщила поклонникам в соцсети, что встречается с актером Романом Набатовым.

© Вечерняя Москва

32-летняя знаменитость разместила первое видео с избранником. На кадрах артист сидит дома за обеденным столом и что-то внимательно изучает в смартфоне.

— Мы: решили быть вместе до седых волос. Рома поседел на первом году семейной жизни, — пошутила Мельникова.

Ролик сопровождался песней So This Is Love.

Впервые о романе двух актеров заговорили в ноябре 2023 года, когда их заметили на светской премьере сериала «Волшебный участок».

Мельникова сообщила о разрыве с Артуром Смольяниновым*, от которого родила двоих сыновей, два года назад. Сейчас звезда «9-й роты» находится в Прибалтике и нелестно высказывается о России и спецоперации.

*Артур Смольянинов признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023.

**Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.