Дарья Мельникова подтвердила роман с актером Романом Набатовым
Актриса Дарья Мельникова подтвердила, что снова находится в отношениях. Она сообщила поклонникам в соцсети, что встречается с актером Романом Набатовым.
32-летняя знаменитость разместила первое видео с избранником. На кадрах артист сидит дома за обеденным столом и что-то внимательно изучает в смартфоне.
— Мы: решили быть вместе до седых волос. Рома поседел на первом году семейной жизни, — пошутила Мельникова.
Ролик сопровождался песней So This Is Love.
Впервые о романе двух актеров заговорили в ноябре 2023 года, когда их заметили на светской премьере сериала «Волшебный участок».
Мельникова сообщила о разрыве с Артуром Смольяниновым*, от которого родила двоих сыновей, два года назад. Сейчас звезда «9-й роты» находится в Прибалтике и нелестно высказывается о России и спецоперации.
*Артур Смольянинов признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023.
**Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.