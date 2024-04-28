Ирина Безрукова рассказала, что оформит завещание на сестру и племянницу

Актриса Ирина Безрукова призналась в шоу «Ты не поверишь!», что планирует написать завещание.

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Безрукова объяснила, что хочет подготовить документ заранее, чтобы ее родственники не боролись за наследство. Артистка планирует передать свое имущество сестре и племяннице с сыновьями.

Как отмечают в программе, родственникам Безруковой может достаться в наследство ее набор эксклюзивных украшений, квартира на юго-востоке Москвы стоимостью около 50 миллионов рублей, а также участок с одноэтажным домом.

Дом Безруковой площадью всего 66 квадратных метров находится в ста километрах от столицы. В нем есть гостиная, совмещенная с кухней, две спальни, прихожая и терраса с видом на лес.

«Это дом в стиле «барнхаус». Он строится на производстве, а потом частями, модулями привозится и собирается на участке», — поделилась актриса.

По словам Безруковой, ее дом прогревается с помощью теплового воздушного насоса. Артистка отметила, что такой механизм прогревает жилье в любой мороз. Актриса похвасталась, что ходила по дому в шортах в -30 °C.