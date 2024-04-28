Бездетность, изменения внешности, театр: куда пропала актриса Анна Невская

Актриса Анна Невская прославилась благодаря комедийному сериалу «Кто в доме хозяин?». В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Невская

Анна Невская родилась 4 февраля 1977 года в Великом Новгороде.

Окончив школу, поступила на факультет иностранного языка педагогического института в Великом Новгороде, но спустя два года поняла, что хочет быть актрисой. Тогда Невская поступила в РАТИ.

В кино артистка дебютировала в 1998 году в ленте «Сибирский цирюльник». Популярность пришла к ней в 2006 году после выхода сериала «Кто в доме хозяин?», в котором она снялась вместе с актером Андреем Носковым.

«Попробовалась на роль бизнесвумен Дарьи Пироговой, но ответа не дождалась. Мне позвонили, когда я была на гастролях, и сказали, что нужно приехать и вновь пройти пробы с Андреем Носковым. Меня утвердили, и это была очень большая удача. Первые же гонорары потратила на шмотки. Пошла в недорогой магазин, сейчас его уже и не существует, и накупила там одежды от носков до пальто», — вспоминала Невская.

Также актриса играла в проектах «Женская лига», «Елка, кролик, попугай», «Старики», «Джокер», «Восьмидесятые», «Физика или химия», «Склифосовский», «Трое в Коми», «Другая женщина», «Круговорот», «Звоните ДиКаприо!», «Дылды», «Гости из прошлого», «257 причин, чтобы жить», «Бывшие», «Майор Гром. Чумной Доктор», «Клиника счастья», «Бабуля» и других. Всего в ее фильмографии более 50 работ.

«Однажды пришла на кастинг, там сидел очень пафосный режиссер, я поздоровалась, он спросил меня: „Вы кто и где? И чего сюда пришли?“ Да ничего, до свидания! Развернулась и ушла. Мне потом звонили и говорили, что меня хотят видеть, но я отвечала, что не вернусь», — рассказывала артистка.

Что известно о личной жизни Невской

В 2013 году Анна Невская вышла замуж за актера и бизнесмена Дмитрия Клепацкого. Пара познакомилась на съемках фильма «Джокер».

«Для меня предложение руки и сердца было неожиданным. Я помню, даже как-то растерялась. Не могу сказать, что я этого не хотела, — конечно же, хотела. А когда это наконец случается, какая-то сразу растерянность появляется, но при этом тебя накрывает волна безумного счастья», — вспоминала Невская.

Детей у супругов пока нет.

Будет ли Невская делать пластические операции

Анна Невская ведет здоровый образ жизни. 47-летняя актриса рассказывала, что слушает свой организм, не переедает и часто занимается спортом.

«На гастролях это не удается. Да и не стоит себя напрягать, потому что поездки и так стресс для организма. А когда я дома, могу заниматься хоть каждый день. Это может быть или йога, или бокс, или функциональный тренинг, или просто прогулка. Меня это все очень бодрит, получаю заряд энергии на весь день. Но могу сказать, что если занимаешься спортом, то надо обязательно есть. На голодный желудок физические упражнения просто противопоказаны», — делилась Невская.

Она также признавалась, что раз в месяц посещает косметолога, но избегает процедур, меняющих внешность в корне. При этом Невская не исключает, что в будущем может сделать пластическую операцию.

«Что касается пластической хирургии, то я ее не исключаю, но хочу максимально оттянуть этот момент. Все-таки хочется сохранить свое лицо, меня устраивает в нем практически все», — объясняла артистка.

Чем сейчас занимается Невская

Анна Невская продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Пленные духи» и «Мужчина с доставкой на дом».

В 2023 году актриса также снялась в сериалах «Актрисы» и «Постучись в мою дверь в Москве».