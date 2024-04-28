«Мама считает меня предательницей из-за СВО»: куда пропала Варвара Шмыкова

Актриса Варвара Шмыкова прославилась благодаря сериалу «Чики». Чем она занимается сейчас, почему уехала из России?

Чем известна Шмыкова

Варвара Шмыкова родилась 24 февраля 1992 года в Москве.

Четыре года она подавала документы во все театральные вузы Москвы. Шмыкова поступила на эстрадно-режиссерский факультет ГИТИСа, но через год решила, что это не то, что ей нужно. Тогда она забрала документы и снова пыталась поступать на актерский факультет, но провалилась.

Спустя время Шмыкова поступила на актерский факультет в Школу-студию МХАТ. Окончила его в 2016 году.

В кино артистка дебютировала в 2010 году в ленте «Голубка». Также Шмыкова снималась в картинах «Раскол», «Стриптиз», «Вы все меня бесите», «Нелюбовь», «Все сложно», «Француз», «Петровы в гриппе», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Чики», «Драка в бисер», «КАШ», «Люся», «Иные» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 28 работ.

Что известно о личной жизни Шмыковой

Первым мужем Варвары Шмыковой был оператор Евгений Козлов. В браке появился сын Корней. Он — гражданин США, родился в Лос-Анджелесе.

Шмыкова и Козлов прожили вместе пять лет.

В 2021 году актриса вышла замуж за диджея Даниила Радлова. В 2023 году у пары родился сын Лука.

«11 июня в час ночи на свет появился Лука. Наш такой долгожданный и в то же время настолько своевременно появившийся на свет сыночек. Его имя приснилось мне накануне, мы это обсудили, решили подержать его в голове и подумать. А вскоре начались схватки, мы сходили в экопарк, понаблюдали за животными, погуляли в ожидании их учащения, и ближе к полуночи начались роды. Все произошло именно так, как мы себе это представляли, и ровно так, как нам хотелось. Как только взгляд малыша, такого маленького, аккуратного и трогательного, встретился с нашим, мы абсолютно ясно поняли, что другого имени у него быть и не может. Как выяснилось вскоре, 11 июня — день памяти святого Луки», — сообщал Радлов в соцсетях.

Почему Шмыкова уехала из России

Спустя год после начала спецоперации Варвара Шмыкова уехала в Германию. Там она живет вместе с мужем и двумя сыновьями.

В России у актрисы остались мама, отчим, а также пять братьев и сестер.

«Я понимала, что уезжаю надолго, потому что была беременна, а в России рожать не хотела. То есть примерно я себе представляла, что два года минимум в Россию не вернусь. День отъезда был знаменательный, особенный — я вместе с мамой, братьями и сестрами ходила провожать отчима добровольцем на СВО», — рассказывала Шмыкова.

Она отмечала, что никто из близких не поддерживает ее позицию по спецоперации.

«С мамой отношения всегда были напряженные, но в какой-то момент мы сблизились, мне это очень нравилось. Когда началась спецоперация, мы стали меньше общаться, а потом стало все совсем плохо. Мама назвала меня предательницей. В ближайшее время я точно не вернусь», — делилась артистка.

Чем сейчас занимается Шмыкова

Варвара Шмыкова заявляла, что продолжает строить карьеру в Берлине. Один из ее проектов — спектакль «Клуб разбитых сердец». Премьера постановки состоялась в Дубае.

В Германии сын актрисы от первого брака Корней пошел в школу.