Актриса Мария Шумакова честно рассказала об опыте партнерских родов

Буквально несколько недель назад Мария Шумакова впервые стала мамой. Артиста активно делится подробностями ухода за малышом с поклонниками, а недавно рассказала о том, как ей было на партнерских родах.

О романе между актрисой Марией Шумаковой и сотрудником Comedy Club Production Славой Гусевым заговорили в 2021 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу, а несколько недель назад стали родителями. В семье родился сын, которого назвали Леонидом.

Звезда довольно откровенна со своей аудиторий, во время беременности Мария делилась впечатлениями от перемен в теле, а также планировала, как будет снижать вес после родов. На днях Шумакова рассказала, как проходили сами роды. У нее была заранее запланирована операция, которую она страшно боялась. Доктор порекомендовал, чтобы рядом был тот, с кем будет спокойно. Артистка выбрала на эту роль мужа.

«Слава как-то совсем не сомневался и мы решили прожить этот опыт вместе. Убеждена, что уговаривать точно не надо, но когда есть обоюдный импульс-это круто. В общем, это было одно из самых классных решений. Во-первых, мне было не страшно. Слава меня целовал в щеки, а еще мне хотелось храбриться перед мужем, что тоже придавало отвагу. И самое ценное, мы вместе прожили самый главный момент в жизни. Первый крик, первое прикосновение с малышом. После этого опыта есть ощущение, что мы стали друг к другу нежнее. Слава меня супер поддерживает сейчас в процессе восстановления и берет половину забот (а то и больше) о малыше на себя», — очень честно рассказала знаменитость.

Шумакова добавила, что все очень индивидуально, поэтому она не может порекомендовать такой опыт всем парам. Но если оба партнера хотят, то это лучшее, что может случится друг с другом, уверена артистка. Многие женщины, кстати, в комментариях ее поддержали.