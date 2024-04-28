Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время прокомментировала свою болезнь

Недавно в сети прошел слух, что тяжелобольной Анастасии Заворотнюк стало хуже. Общество решило, что актрису госпитализировали в тяжелом состоянии в клинику. Сплетни разрослись настолько сильно, что даже близкое окружение «Моей прекрасной няни» поверило в их правдивость. Например, концертный директор Станислав Христов лично связался с Настей и спросил о ей состоянии. Правда, телеведущая впервые за долгое время прокомментировала свою болезнь коротко и емко: «Бред, отстань».

Напомним, что Заворотнюк поставили глиобластому – тяжелую форму рака головного мозга, в 2018 году. Трагический диагноз подтвердился практически сразу после рождения дочери Милы. Многие специалисты уверены, что в процессе искусственного оплодотворения и гормональной терапии в организмы звезды произошли необратимые процессы.

А ведь Настя довольно стремительно и упорно шла к этому шагу. Когда-то в интервью Светлане Бондарчук она призналась, что на ледовом шоу «Руслан и Людмила» увидела маленькую Надю Пескову. Малышка с голубыми глазами и светлыми волосами покорила сердце телеведущей, из-за чего она непременно захотела себе такого же маленького ангелочка.

О своей беременности и тем более родах Заворотнюк довольно долго не сообщала ни друзьям, ни поклонникам.