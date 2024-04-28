Бывшая жена Артура Смольянинова раскрыла своего нового избранника

Звезда «Папиных дочек» перестала скрывать своего избранника.

В конце прошлого года стало известно, что актриса Дарья Мельникова крутит роман со своим коллегой Романом Набатовым. Девушка никак не комментировала отношения. Впрочем, она не любит делиться подробностями личной жизни. Но недавно Дарья все же решила приоткрыть завесу тайны. В социальной сети она обнародовала видеоролик с участием возлюбленного. Похоже, что Мельникова и Набатов уже успешно делят крышу над головой и совместный быт.

«Мы: решили быть вместе до седых волос. Роман: поседел на первом году семейной жизни», — пошутила Мельникова, запечатлев поседевшие волосы артиста.

Стоит отметить, что у Дарьи есть два сына от прошлого брака с Артуром Смольянинова. Экс-супруги расстались три года назад. Сам же Артур уже более двух лет назад покинул Россию и проживает за границей. Почему именно актеры решились на развод неизвестно. Но своим отъездом мужчина подставил бывшую жену и сыновей.

«Мне звонит Даша Мельникова, с которой мы несколько раз снимались. Говорит про Смольянинова: «Дядь Леш, он наговорил столько, на него сейчас ведется охота… Сказали, что осетинцы и кавказцы его зарежут-убьют». Я тогда решил позвонить Сослану Фидарову — нашему боевому товарищу — чтобы мы вместе записали видеообращение, где призвали: «Артур, будь человеком», — говорил друг семьи Алексей Огурцов.

Впрочем, Артуру Смольянинову не до моральных ценностей. Ведь помимо детей в России он оставил и мать и больного аутизмом брата, которые еле сводят концы с концами. Конечно, материально Артур никак не поддерживает родных. «У меня сын — иностранный агент, террорист, экстремист. Он уехал во время мобилизации. Он подлежит мобилизации. Он служил… Пишут, что он — предатель Родины, негодяй, бросил старенькую мать, жену, детей. Артур сейчас получает не такие большие деньги, как раньше», — высказалась мама актера.