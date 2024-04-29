Джек Николсон соблазнил две тысячи женщин. Почему в старости он остался одиноким?

22 апреля исполнилось 87 лет Джеку Николсону — одному из величайших актеров американского кинематографа. Начав карьеру в 1950-х годах, он в течение шести десятилетий был обласкан как критиками, так и зрителями. Прославили актера роли мерзавцев, негодяев и безумцев всех мастей. В жизни Николсон тоже был классическим плохим парнем и безнадежным бабником, хотя внешне совсем не походил на канонического голливудского красавца. Привлекательным его делали мгновенно узнаваемая хищная улыбка и бешеная харизма. В рамках цикла о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» разобралась, в чем секрет невероятного обаяния Николсона и почему, несмотря на бесчисленные романы и наличие пятерых детей, в старости он остался один.

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Больше не душа компании

В 2023 году иностранные таблоиды Лос-Анджелесе — так же, как это когда-то угасал его закадычный друг актер Марлон Брандо.

«Джек старается общаться с родственниками, особенно с сыном Рэем, которым он так гордится. Время от времени его навещают и другие дети. Они остаются его единственной связью с миром», — поделился информацией анонимный источник

Инсайдер рассказал, что физически Николсон в полном порядке, несмотря на почтенный возраст. Однако, по его словам, рассудок полностью покинул артиста.

Родные актера эту информацию не подтверждают и никаких подробностей о состоянии его здоровья не раскрывают, но факты говорят сами за себя. Николсон завершил карьеру 14 лет назад в статусе одного из самых талантливых артистов современности и рекордсмена по количеству завоеванных «Оскаров». С тех пор он, некогда душа компании, стал все реже показываться на публике и постепенно превратился в настоящего отшельника.

Запутанная семейная история

Если говорить о биографии Николсона, подробности его личной жизни удивляют даже сильнее, чем его умопомрачительная карьера. В объектив камер попал прежде всего разгульный образ жизни актера, подпитываемый наркотиками, алкоголем и сексом, но и тайна его рождения достойна экранизации.

Родила Джека в 1937 году 18-летняя Джун Фрэнсис Николсон, правда он сам узнал, что она его мать лишь 37 лет спустя. Девушка была профессиональной танцовщицей и не слишком обрадовалась неожиданной беременности. Боясь общественного осуждения и не желая рушить только пошедшую в гору карьеру, она решила отдать сына на воспитание родителям — оформителю витрин Джону Джозефу и парикмахеру Этель Мэй — и стать для мальчика старшей сестрой.

Я рано понял, что был не нужен. В детстве я был проблемой для семьи. Родители разошлись незадолго до моего рождения, - Джек Николсон

Этель Мэй действительно выгнала мужа, потому что устала терпеть его пьяные выходки. Внука она очень любила, но детство мальчика нельзя назвать безоблачным. Этель Мэй активно развивала свой бизнес, поэтому будущий актер рос в окружении многочисленных женщин, приходивших к ней подстричься. Из-за этого он с трудом мог найти в доме уединенное место, чтобы отдохнуть от женских разговоров, шума и суеты.

В школе Николсон получал хорошие отметки, писал статьи в школьную газету, играл в местном театре и занимался спортом, но образцовым поведением никогда не отличался. В классе мальчик слыл главным клоуном и задирой и без устали дрался с каждым, кто смел придумать ему обидное прозвище или что-то сказать о его юношеских прыщах. Покорять Голливуд в юности Николсон не планировал. Он был уверен, что станет профессиональным бейсболистом или игроком в американский футбол.

Однако именно в школьные годы в Николсоне стали ярко проявляться природный артистизм и умение привлечь внимание аудитории. К тому же он серьезно увлекся кинематографом и, получив аттестат, решил переехать в Лос-Анджелес с твердым намерением стать актером.

Кстати, семья так и не раскрыла Николсону тайну его происхождения. Скандальную правду он узнал только в возрасте 37 лет из расследования журнала Time. И Этель Мэй, и Джун к тому моменту уже не было в живых, поэтому выяснить у них подробности он не мог. Устанавливать, кто был его родным отцом, актер и вовсе не стал — просто не чувствовал необходимости копаться в прошлом.

Столь необычная семейная история никак не повлияла на Николсона. Он отметил, что для него это было «драматичное, но отнюдь не травмирующее событие», поскольку к тому моменту, как правда всплыла, он был «довольно хорошо психологически сформирован».

Действительно, до 37 лет я не знал, что моя сестра — на самом деле моя мать. Но я давно понял, что на свете существует уйма вещей, о которых я не знаю. Если я буду придавать слишком большое значение тому, чего не знаю, ничего путного из этого не выйдет, - Джек Николсон

Из мальчика на побегушках — в обладателя трех «Оскаров»

В Голливуд Николсон приехал обуреваемый мечтой стать величайшим киноактером. Однако его попытки пробиться в кинобизнес далеко не сразу увенчались успехом. На первых порах он работал в киностудиях мальчиком на побегушках: разносил кофе и пиццу, следил за закупками всякой мелочи и выполнял незначительные задания боссов. В перерывах между поручениями Николсон коротал время за рисованием шаржей и иллюстраций да перебивался эпизодическими ролями в мыльных операх.

Лишь спустя 11 лет после первого появления в кадре Николсону улыбнулась удача. Режиссер Роджер Корман в 1958 году разглядел в нем не просто курьера, а молодого артиста с огромным потенциалом и предложил ему сыграть роль убийцы-психопата в триллере «Плакса-убийца». Фильм не имел особого успеха ни у зрителей, ни у критиков, но Николсона заметили и стали приглашать перевоплотиться в преступников всех мастей в нишевые проекты. Однако заветной прорывной роли все не было, как и денег на жизнь.

Николсон с трудом держался на плаву и из-за постоянных неудач сильно подрастерял былой энтузиазм и веру в себя. Чтобы свести концы с концами, он начал писать сценарии для фильмов — и в этом деле оказался весьма востребован.

Настоящий успех к нему как к сценаристу пришел после картины «Трип», во время работы над которой он Питером Фондой и Деннисом Хоппером. Знакомство обернулось для Николсона судьбоносным предложением сняться в культовом фильме «Беспечный ездок». За роль асоциального адвоката-пьяницы он был впервые номинирован на «Оскар». После этого начался его молниеносный взлет на вершину голливудского олимпа.

Профессиональная актерская игра — очень сложное дело. Ты приходишь в монтажную студию, смотришь на результаты своих усилий и понимаешь: как бы тебя ни хвалили, добрая половина того, что ты делаешь, — откровенное дерьмо, - Джек Николсон

В 1970-е годы актер очень много снимался. В его фильмографии этого периода значатся в том числе такие культовые картины, как «Пять легких пьес», «В ясный день увидишь вечность» «Последний наряд» и «Китайский квартал» Романа Полански. Но настоящим триумфом для Николсона стала картина «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана. Роль преступника, попавшего в психбольницу и потерявшего все, вознесла его на недосягаемую высоту, принеся первый «Оскар», очередной «Золотой глобус», премию BAFTA и россыпь других престижных наград. Повторить подобный успех было сложно, но Николсон смог.

Безумство наивысшего уровня

Ровно через пять лет вышла экранизация романа Стивена Кинга «Сияние», где актер исполнил одну из своих самых знаковых ролей. Лента не получила столько наград, сколько «Пролетая над гнездом кукушки», но оказала колоссальный эффект на всю последующую кинокарьеру, а заодно закрепила за Николсоном титул одного из лучших актеров ХХ века.

Признание критиков и всемирная известность позволили актеру избирательнее подходить к выбору ролей, и он стал соглашаться только на те проекты, которые были ему действительно интересны. В этот период его карьера складывалась по принципу «чем дальше — тем страшнее»: в каждой новой ленте становилось все меньше социальности и все больше демонизма. Николсон перевоплощался в безумцев и злодеев — от Джокера в «Бэтмене» до дьявола в «Иствикских ведьмах», при этом совсем отказываться от драматических проектов не спешил. В 1980-е годы актер принял участие в фильмах «Чертополох», «Ревность», «Волк» и принесший ему второй «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана «Язык нежности».

1990-е годы подарили Николсону еще одну золотую статуэтку — за роль эксцентричного писателя Марвина в ленте «Лучше не бывает». Примечательно, что этот фильм — единственная картина в карьере актера, во время работы над которой он был настолько не уверен в себе, что хотел отказаться от участия.

12 раз Николсон был номинирован на премию «Оскар». Это абсолютный рекорд для актеров-мужчин. Лауреатом он стал трижды.

Случались большие актерские победы у Николсона и на рубеже веков. В этот период выходили такие успешные ленты, как «Лучше не бывает», «О Шмидте», «Управление гневом», «Любовь по правилам и без», «Отступники», «Пока не сыграл в ящик», — немногие могут похвастаться столь внушительной фильмографией. Последние картины с участием Николсона — «Как знать…» и «Я все еще здесь» — вышли в 2010 году, после чего он решил завершить карьеру и насладиться заслуженной пенсией. «Я не хочу, чтобы бесконечный шум и мрак мира лишали меня способности выражать что-то действительно прекрасное. Мне очень повезло, статистически даже не объяснить, насколько повезло, что я тот, кто я есть, и я могу делать то, что делаю», — говорил он.

Темная сторона таланта

Николсон известен как актер, глубоко погружающийся в роль. Так, чтобы перевоплотиться в борющегося с алкоголизмом и приступами агрессии Джека Торренса, он проделал над собой колоссальную работу. В результате съемочная группа и другие актеры считали его самоотдачу чрезмерной и пугались реалистичности эмоций, которые он демонстрировал. На площадке Николсон рвал на себе волосы, истошно кричал и выглядел абсолютно безумным. Однако одной только «волчьей» улыбки, подвижных бровей и пронзительного взгляда ему явно было недостаточно, чтобы добиться подобного результата.

В Голливуде ходили слухи, что актер погружался в роль при помощи выпивки. И Николсон действительно употреблял. Вернее, злоупотреблял. Но при этом никогда не позволял себе появиться на площадке нетрезвым. Зато на своей вилле закатывал вечеринки и настоящие оргии, о которых ходили легенды.

Более того, актер годами употреблял кокаин, марихуану и другие наркотики, и не особо скрывая свою пагубную привычку от окружающих.

В написанной Марком Элиотом биографии Николсона утверждается, что он пристрастился к некоторым запрещенным препаратам еще в начале 1960-х годов и употреблял их постоянно. Сам актер признался в одном из интервью, что действительно пробовал ЛСД, чтобы пережить психоделический опыт — это было ему необходимо для достоверного описания галлюцинаций в сценарии фильма «Трип». Постоянно баловался кокаином он и на съемках ленты «Пять легких пьес», что подтверждала его тогдашняя подруга Сьюзен Энспак.

В 1980-х актер без стеснения говорил о своих зависимостях и добавлял, что не считает их большой проблемой. Завязать с наркотическими веществами, по словам биографа, Николсона заставили лишь проблемы со здоровьем, из-за которых начала страдать его карьера.

«Не мог существовать в моногамии»

В юности Николсон считал себя некрасивым и имел множество комплексов, но проблем с женщинами у него никогда не было. Среднего роста, с ранними залысинами и сложенный далеко не атлетически актер очаровывал своей харизмой и хищной улыбкой так, что многие женщины готовы были ради него на все. При этом он принципиально отвергал преданность и глубокие чувства и не без гордости заявлял, что за свою жизнь соблазнил около двух тысяч женщин.

«У меня нет критериев женской красоты. Если придерживаться определенного типажа, можно пропустить много интересного. Мои сети широки, но планка высока. Заниматься сексом можно с кем угодно, а полюбить — только личность», — откровенничал Джек и добавлял, что моногамия была придумана не для него

В актера влюблялись супермодели Верушка, Винни Холлман, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Дженис Дикинсон, актрисы Джессика Лэнг, Сандра Энспак, Мерил Стрип, певица Мадонна и многие другие знаменитости. Причем все отношения начинались бурно и ярко, но длились недолго и заканчивались в основном из-за измен Николсона. Зачастую избранницы актера узнавали о его неверности из газет или по телевидению.

Официально женат Николсон был всего один раз. В начале карьеры он познакомился с такой же, как он, молодой дебютанткой на сцене Сандрой Найт. У них закрутился бурный роман, и актриса сама сделала возлюбленному предложение. В 1962 году они поженились, а спустя несколько месяцев она родила дочь, которую назвали Дженнифер.

Семейная жизнь пары изначально была обречена на провал. Финансовые проблемы и нереализованность обоих артистов в профессии усугублялись неверностью Николсона. Актер просто не мог существовать в рамках моногамии, ведь непрерывные романы подпитывали его самолюбие. Найт терпела пять лет, но, когда в 1968 году узнала об очередной интрижке мужа, она подала на развод.

Николсон согласился платить алименты в обмен на разрешение бывшей жены каждую неделю навещать дочь. Но как только с формальностями было покончено, Найт переехала на Гавайи, подальше от бывшего супруга. Позже актер, отвечая на вопрос, что он думает о браке, признался, что женился на Найт, «потому что она этого хотела», но сам явно не подумал о своей ответственности в качестве мужа, а затем и отца.

Брак — как гланды! — был, есть и будет составляющей человеческого организма. Но мы знаем, что женщина вынашивает ребенка девять месяцев. А секс длится 20 минут. Или час? У мужчин больше общего с псом, чем с женщиной в этом вопросе, - Джек Николсон

Воплощая демонизм на экране и в жизни

Став свободным человеком, Николсон пообещал себе больше никогда не жениться и пустился во все тяжкие. Свою любвеобильность он объяснял одержимостью сексом и ненасытностью. По словам актера, иногда ему было недостаточно четырех женщин в постели, чтобы почувствовать себя счастливым, но при этом он никогда и никому из партнерш не обещал верности, потому не считал себя ни в чем виноватым.

Самыми продолжительными отношениями Николсона стал роман с актрисой Анжеликой Хьюстон. Они встретились в 1973 году на вечеринке по случаю его дня рождения и оставались вместе целых 17 лет. По меркам актера, их роман длился «до безобразия долго».

Несмотря на то что на момент знакомства Николсон уже был знаменит, а Хьюстон только делала первые шаги на актерском поприще, она была намного богаче актера. Хьюстон выросла в семье, принадлежащей к голливудской элите, в то время как Николсон был типичным выходцем из народа. Однако разное положение в обществе совершенно не беспокоило молодую женщину: она уже влюбилась в актера и хотела однажды стать миссис Джек Николсон.

Я изначально хотела, чтобы у меня был идеальный роман и прекрасный муж. Я хотела быть похожей на Джо Марч из «Маленьких женщин». Я хотела выйти замуж за мужчину, от которого рожу много сыновей, - Анжелика Хьюстон

Однако Николсон придерживался других взглядов на брак и над желаниями возлюбленной лишь насмехался. Хьюстон ранило подобное пренебрежение, но она терпела и все прощала. Николсон же, хоть и был очарован новой возлюбленной, вел себя с ней весьма грубо. Он называл ее обидными прозвищами, мог запросто назначить свидание и в последний момент его отменить, то и дело пропадал и потом объявлялся без объяснения причин и постоянно изменял.

Я подлец. Я не отрицаю этого. Я вырос в салоне красоты, которым управляла моя семья, поэтому привык ладить с дамами. Я предпочитаю их компанию, - Джек Николсон

Из-за бесконечных эмоциональных качелей время от времени у Хьюстон сдавали нервы, и тогда она устраивала Николсону истерики. Однажды она даже жестоко избила актера. Однако окончательно ее терпение лопнуло, лишь в 1989 году, когда она узнала, что Ребекка Бруссар, очередная любовница Николсона, ждет от него ребенка.

Разрыв с Хьюстон актер переживал чрезвычайно болезненно.

Я был эмоционально уничтожен. Это был, наверное, самый тяжелый период в моей жизни, - Джек Николсон

Хьюстон же наконец осознала, что все это время была несчастлива из-за того, что идеализировала этот роман. Вскоре после расставания с Николсоном она вышла замуж за актера Роберта Грэма.

Николсон же остался верен своему принципу, что «лгать можно только любимой женщине и полицейскому, всем остальным нужно говорить правду», поэтому продолжил открыто изменять — теперь уже Ребекке Бруссар. В конце концов она тоже не выдержала и бросила любвеобильного актера.

Последним громким увлечением Николсона стала звезда сериала «Твин Пикс» Лара Флинн Бойл, которая была младше него на 33 года. Они познакомились в мужской уборной на одной голливудской вечеринке. Актер пошел покурить, она последовала за ним, тоже закурила и завела светскую беседу. Они начали встречаться и вскоре стали неразлучны.

Бойл была отличной парой для Николсона: она тоже любила повеселиться и могла перепить многих мужчин. На протяжении нескольких лет они то расставались, то вновь сходились, пока в 2004 году не поставили окончательную точку в этом романе. С тех пор постоянной спутницы у актера не было. Он объяснял этот факт отсутствием прежней энергии.

Раньше я считал, что нельзя ложиться спать в одиночестве. А сейчас я все чаще это делаю. Я, наверное, переспал с двумя тысячами женщин всех возрастов и с их матерями тоже. Сейчас я вышел из игры... На самом деле меня чуть не убил разрыв с Анжеликой. Я никогда так не мучился, - Джек Николсон

После ухода из кино Николсон стал вести затворнический образ жизни. Он сознательно оставил в прошлом все безумства и вместо них завел привычку дремать после обеда, пить молоко, а также нашел успокоение в живописи, гольфе и хорошем кино.

У актера родилось пятеро детей от четырех разных женщин, но он не принимал активного участия в их воспитании, хоть и всегда поддерживал материально. Николсон никогда не перегружал себя чувством вины за отсутствие интереса к жизни детей, ведь изменить прошлое он был не в силах. Однако в одном из редких интервью последних лет актер с горечью заявил: «Я одинок и, вероятно, умру в одиночестве».

При этом безнадежно одиноким Николсона назвать нельзя. За ним ухаживают лучшие врачи, к тому же ему удалось наладить отношения с дочерью Лоррейн и сыном Рэем. Сейчас дети регулярно навещают звездного отца, но узнает ли он их и радуется ли их обществу — неизвестно.