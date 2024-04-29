Актриса Дженнифер Энистон снялась в топе

Голливудская актриса Дженнифер Энистон показала поклонникам, как выглядит ее фигура в топе. Звезда сериала «Друзья» опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя Дженнифер Энистон предстала перед камерой в спортивном образе. Актриса надела черный топ на тонких бретелях, который сочетала с темно-зелеными леггинсами. Знаменитость была запечатлена без укладки. Она также отказалась от косметики. Дженнифер Энистон позировала с тренером Дэни Коулман в спортзале.

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В феврале Дженнифер Энистон раскрыла свой секрет стройной фигуры. Звезда показала поклонникам в социальных сетях упражнения, которые позволяют ей держать тело в форме. В программе актрисы есть подъем ноги с приседанием, упражнение «Альпинист» и отжимания.

Недавно Дженнифер Энистон посетила ежегодный фестиваль PaleyFest, посвященный телевизионным проектам. Для выхода на публику знаменитость предпочла облегающий черный топ без рукавов, классические брюки и босоножки на высоких каблуках в тон. Она распустила волосы. Визажисты сделали ей вечерний макияж.