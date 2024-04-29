Скончалась актриса Зоя Зелинская из фильма «Кабачок 13 стульев»

В возрасте 92 лет умерла Зоя Зелинская, народная артистка России, завоевавшая всесоюзную любовь благодаря образу пани Терезы в легендарном "Кабачке 13 стульев".

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О смерти Зои Николаевны сообщил Театр Сатиры, где актриса служила с 1954 года.

Зоя Николаевна играла в самых знакомых постановках театра: "Грустно, но смешно", "Как пришить старушку", "Клоп", "Баня", "Мистерия-буфф", "Дамоклов меч", "А был ли Иван Иванович?", "Трехгрошовая опера", "Дом, где разбиваются сердца", "Самоубийца", "Идеальный муж", "Будем знакомы".

В фильмографии Зои Зелинской 35 ролей в полнометражных фильмах сериалах. Дебют актрисы в кино состоялся в 1956 году, она появилась в эпизодической роли в "Карнавальной ночи". С 1966 по 1980 Зелинская снималась в "Кабачке 13 стульев", затем были роли в нескольких фильмах-спектаклях. С начала девяностых актриса открыла для себя новый жанр - она стала сниматься в детективных сериалах. Так, она появлялась многосерийных фильмах "На углу у Патриарших", "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского", "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант". Последней киноработой Зои Зелинской стала роль в фильме "Новые времена, или Биржа недвижимости", который вышел на экраны в 2008 году.