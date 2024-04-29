Умерла игравшая в "А зори здесь тихие" актриса Наталья Елпатова

28 апреля скончалась советская российская театральная актриса Наталья Елпатова.

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Наталья Сергеевна Елпатова - заслуженная артистка РФ, народная артистка РСО-Алания, лауреат Госпремии имени Хетагурова.

Елпатова, окончившая Горьковское театральное училище в 1966 году, с 1975-го служила в Академическом русском драматическом театре имени Вахтангова республики Северная Осетия-Алания.

В числе ее театральных работ - спектакли "Трехгрошовая опера", "Зыковы" и "Последние" Горького, "А зори здесь тихие", "Эшелон", "Женитьба Белугина", "Банкрот" и "На всякого мудреца довольно простоты" Островского, "Поминальная молитва", другие.

По последней воле Натальи Сергеевны гражданская панихида состоится в ее родном Академическом русском театре 29 апреля, в 13 часов, вход свободный, - сообщили в пресс-службе театра.

Причина смерти актрисы не называется.