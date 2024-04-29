На Шэрон Стоун подали в суд из-за ДТП

На голливудскую актрису Шэрон Стоун подали в суд, потребовав компенсацию в 35 тысяч долларов из-за ДТП. Об этом сообщает издание People.

Истцом выступила Аманда Годепски. Она обвинила актрису в том, что та спровоцировала ДТП на южном съезде с автострады 101 в Лос-Анджелесе.

Авария произошла в 2023 году. По словам Годепски, актриса сильно превысила скорость и врезалась в ее автомобиль. Из-за этого девушка понесла «утрату заработной платы», «имущественный ущерб», «утрату трудоспособности» и «общий ущерб».

Ранее российский певец и композитор Кай Метов рассказал, как однажды попал в аварию во время гастролей в Белоруссии. По словам артиста, водитель на пути из Минска в Ровное не справился с управлением. Врачи не обнаружили у Метова серьезных повреждений и отправили его домой. Уже в Москве у исполнителя диагностировали перелом ребер.