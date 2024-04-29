«Меня называли фашистом и чморили»: куда пропал актер Николай Шрайбер

Актер Николай Шрайбер обрел популярность благодаря ролям в лентах «Околофутбола» и «Аритмия». Что известно о карьере и личной жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Николай Шрайбер

Артист родился 6 октября 1982 года в Туле в русско-немецкой семье. По отцовской линии его предки были из поволжских немцев.

«Во мне как будто два человека. Душа — русская. Песни, водка, тельник разорвать на груди, поплакать — это про меня. Но при этом я слежу за кошельком и очень тщательно подхожу к делам. Должен все выяснить в деталях, расписать по пунктам. Фашист, точно! В детстве меня так и дразнили — фашистом — и постоянно чморили», — рассказал актер «7Дней.ru».

Шрайбер окончил Государственный театральный институт города Ярославля. Был ведущим артистом Волковского театра. Он дебютировал в кино в 2007 году в телесериале «Морозов». Известность артисту принесли драма «Околофутбола», в которой он играл продавца фан-магазина, и лента «Аритмия», где он снимался в роли фельдшера Дмитрия Якушкина.

Актера также можно увидеть в картинах «Озабоченные», «Ольга», «Отель Элеон», «Последний богатырь», «Лед-2», «Территория», «День города», «Закрыть гештальт», «Плевако» и других. Всего в его фильмографии более 90 работ.

Почему Шрайбер не уехал жить в Германию

Отец актера пытался перевезти семью в Германию, однако Николай Шрайбер принял решение не уезжать за границу. Несмотря на то что ему на тот момент было 13 лет, его отец не стал настаивать на обратном.

«Мне было 13-14 лет, я учился в театральном классе в Ярославле. И тогда нас не надо было спрашивать, надо было просто взять и увезти. Но отец этого делать не стал. Ну и у меня юношеский максимализм сработал — не хочу никуда. Так сложилось. В какой-то момент отец устал от того, что только ему это надо. И оставил идею. Не знаю, как сложилась бы жизнь, если б мы уехали. Сестра тоже не поехала», — поделился актер с Teleprogramma.pro.

Что известно о личной жизни Николая Шрайбера

Николай Шрайбер был женат на актрисе Ирине Наумкиной. В 2011 году у пары родился сын Яков. Семья жила в Ярославле. О расставании супругов стало известно в 2019 году, когда артист опубликовал совместные фото с коллегой Юлией Бедаревой, подтвердив их роман. Позднее пара официально оформила свои отношения.

Шрайбер признался, что из-за специфики их профессии в семье могут возникать ссоры, но, несмотря на конфликты, он и супруга живут «душа в душу».

Чем сейчас занимается Николай Шрайбер

Николай Шрайбер ушел из театра и выстраивает карьеру киноактера. На настоящий момент он задействован в съемках более 10 проектов. В 2024 году с артистом состоялась премьера сериала «Казачок», также на октябрь запланирован выход фильма «Мужское слово», в проекте актер сыграет одну из главных ролей.

Шрайбер вместе с супругой живет в Твери, где Юлия Бедарева работает в местном театре драмы. При этом пара рассматривает вариант переезда в Москву из-за большого количества съемок в столице.