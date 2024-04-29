Семья опровергла сведения о смерти актера из фильма «Покаяние»

Семья грузинского актера Тристана Саралидзе опровергла сведения о его смерти от тяжелой болезни на 69-м году жизни, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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Сын актера Георгий заявил, что его отец жив. Тристан Саралидзе находится на лечении в Турции.

Его родные также сообщили в понедельник, что общались с ним «только что» и попросили не распространять «непроверенную злую информацию».

Саралидзе родился в селе Ахалдаба Боржомского района Грузии. За свою карьеру он снялся более чем в 32 фильмах и сериалах. Широкую известность актеру принесла роль в картине «Девушка со швейной машинкой» режиссеров Георгия Шенгелая и Михаила Чиаурели.

В 1984 году Саралидзе сыграл в советской киноленте «Приказано взять живым», а также исполнил роль докладчика на балконе в фильме «Покаяние» Тенгиза Абуладзе.

Среди других известных работ актера – роль Арсена в литовско-российском сериале «Литовский транзит» (2003).

Ранее телеканал Rustavi2 сообщил, что умер грузинский актер из «Покаяния» Тристан Саралидзе.