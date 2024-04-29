Франция, два развода, смерть матери: как живет актриса Елена Дробышева

Актриса Елена Дробышева известна зрителю по ролям в фильмах «Анна Каренина», «Аритмия», «Испытание верностью». Как сейчас живет артистка, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Елена Дробышева

Дробышева родилась 3 декабря 1964 года в Москве в семье народных артистов Нины Дробышевой и Виталия Коняева. Она тяжело перенесла развод родителей в раннем возрасте.

«Я стала затворницей, мне было сложно взаимодействовать с другими людьми», — говорила актриса.

Елена Дробышева окончила Театральный институт имени Бориса Щукина, работала в Московском драматическом театре имени Р. Симонова, Театре имени Моссовета, Театре Луны и Центре драматургии и режиссуры. В кино она дебютировала в 1984 году в картине «Предел возможного», затем получила главную роль Жени в военном фильме «Встреча перед разлукой».

Значимым проектом артистки считается фильм «Анна Каренина» 2009 года, в котором Дробышева сыграла Долли, мать шестерых детей. Также она снималась в сериалах «Кто, если не мы», «Другая жизнь», «Казус Кукоцкого», «Аритмия», «Ведьма», «Летчик», «Старое пианино».

Что известно о личной жизни Елены Дробышевой

Актриса была дважды замужем. Первым мужем Дробышевой был писатель и драматург Дмитрий Липскеров. Их брак распался через 11 месяцев. Артистка признавалась, что вышла замуж не по любви.

«Пусть Дима не обижается, но этот брак был ошибкой. Спустя 11 месяцев мы развелись, и я почувствовала такое облегчение. При этом мы до сих пор общаемся. Когда несколько лет назад мне понадобилась дорогая операция, я обратилась к Диме, и он без вопросов дал деньги. Я не стесняюсь в этом признаться», — рассказала она в программе «Судьба человека».

Во второй раз Елена Дробышева сыграла свадьбу с актером Александром Козневым. В 1990 году у пары родился сын Филипп, однако вскоре этот брак распался. Наследник артистки некоторое время жил и работал во Франции. Актриса и сама часто бывала в этой стране. По ее словам, она свободно владеет французским языком.

По данным «Экспресс газеты», в 2019 году сын Дробышевой вернулся в Москву, начал вести разгульный образ жизни и, предположительно, проходил лечение от наркозависимости.

Чем сейчас занимается Елена Дробышева

Елена Дробышева в 59 лет продолжает сниматься в российском кино. В 2023 году с ней вышли ленты «Время надежды» и «Старое пианино». В 2024 году состоялась премьера сериала «Неверные», где актриса сыграла маму главного героя.

Осенью прошлого года Дробышева вместе с сыном Филиппом приняла участие в программе «Жизнь и судьба», в которой рассказала, что тяжело перенесла смерть матери, скончавшейся после продолжительной болезни 27 июля 2023 года.