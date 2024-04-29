Сергей Леднев, сын народной артистки России Зои Зелинской, назвал причину и обстоятельства смерти матери.

Зоя Николаевна Зелинская - советская российская актриса театра, кино и ТВ, пани Тереза из "Кабачка "13 стульев".

На ее счету - "Карнавальная ночь" 1956-го (дебют на экране), "Риск без контракта", "Д.Д.Д.", "На углу у Патриарших", "Линия смерти", другие проекты.

Легенды отечественных экранов не стало сегодня, 29 апреля.