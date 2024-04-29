Стали известны причина и детали смерти актрисы из "Карнавальной ночи" Зелинской
Сергей Леднев, сын народной артистки России Зои Зелинской, назвал причину и обстоятельства смерти матери.
Зоя Николаевна Зелинская - советская российская актриса театра, кино и ТВ, пани Тереза из "Кабачка "13 стульев".
На ее счету - "Карнавальная ночь" 1956-го (дебют на экране), "Риск без контракта", "Д.Д.Д.", "На углу у Патриарших", "Линия смерти", другие проекты.
Легенды отечественных экранов не стало сегодня, 29 апреля.
"В семь утра ушла из жизни. Инсульт, реанимация в ЦКБ. Не смогли ее спасти. 94 года маме исполнилось в декабре", - рассказал ТАСС сын народной артистки.