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Молчание об СВО, тайна личной жизни, сериалы: где сейчас Карина Андоленко

Карина Андоленко — актриса театра и кино. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Молчание об СВО, тайна личной жизни, сериалы: где сейчас Карина Андоленко
© News.ru

Чем известна Андоленко

Карина Андоленко родилась 20 сентября 1987 года в Харькове. Окончила Школу-студию МХАТ.

В кино Андоленко дебютировала в 2009 году в сериале «Шальной ангел». Также артистка снималась в картинах «Рябиновый вальс», «Розы для Эльзы», «Сильная слабая женщина», «Арифметика подлости», «Загадка для Веры», «Страсти по Чапаю», «Поговори со мною о любви», «Папа для Софии», «Доктор Анна», «Чужая кровь», «Отчим», «Желтый глаз тигра», «Тень за спиной», «Русские горки», «Киллер» и других.

Всего в ее фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Андоленко

Карине Андоленко приписывали романы с Гелой Месхи, Дмитрием Дюжевым, Егором Кончаловским, Алексеем Макаровым и другими коллегами, однако сама артистка о своей личной жизни не распространяется.

«Никогда не говорю о личной жизни. Гела — мой однокурсник, с Димой Дюжевым мы вместе работали в театре, я очень трепетно к нему отношусь как к коллеге. С Егором нас постоянно почему-то женят. Мне приписывают романы практически со всеми моими партнерами, и сейчас я радуюсь этому, потому что стала относиться по-другому. Если говорят, значит, нам удалось в кадре сыграть так, что все поверили», — комментировала она.

В 2022 году в романе с Андоленко признался актер Дмитрий Пчела, с которым она познакомилась в Школе-студии МХАТ.

«Она была на первом курсе, а я на четвертом. Однажды я пошел поесть в столовую и вижу — лежит ее студенческий билет. На нем была изображена невероятная красавица. Потом мы познакомились, а через какое-то время в шутку я ей сказал: „Давай встречаться“. И все началось. Я просто в нее влюбился. Был сразу же сражен. Она была из Харькова. Такая вся непосредственная», — вспоминал он в программе «Судьба человека».

Пчела также раскрыл, что был готов жениться на избраннице, но ему пришлось уехать в Таллин на два года.

«Потом после учебы я уехал работать в театр в Таллин. Это нас и разлучило с Кариной. Мы не смогли уже быть вместе. У Карины после вуза карьера пошла на взлет. Возможно, мы ревновали друг друга к успеху, поэтому не смогли создать семью», — пояснил артист.

Сама Андоленко рассказывала, что три года жила вместе с человеком, далеким от мира кино. Мужчина сильно ревновал ее к профессии и тяжело переживал необходимость мириться с ее тяжелым съемочным графиком. Избранник поставил актрису перед выбором: или он, или кино. Андоленко выбрала профессию.

Сейчас о ее личной жизни ничего не известно. По данным СМИ, Андоленко не замужем. Детей у 36-летней артистки тоже нет.

Чем сейчас занимается Андоленко

Карина Андоленко продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Вишневый сад», «Нашла коса на камень» и «Высоцкий. Рождение легенды».

В 2023 году артистка снялась в сериале «Вторая семья».

В 2024 году вышла картина «Десять дней до весны» с ее участием. Также в скором времени можно будет увидеть сериал «Противостояние» с Андоленко.

Актриса редко дает интервью. Политические ситуации, в том числе спецоперацию, она не комментировала, несмотря на то что родилась на Украине.

Актеры
Отчим
Рябиновый вальс
Противостояние
Патриот
Страсти по Чапаю
Судьба человека
Карина Андоленко
Николай Шрайбер
Алексей Макаров
Гела Месхи
Дмитрий Дюжев
Егор Кончаловский