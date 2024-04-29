«Вернулся к третьей жене и счастлив»: Алексей Барабаш был женат 5 раз

В пяти браках у актера появилось на свет трое детей.

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Актер Алексей Барабаш был женат пять раз, в этих браках у него на свет появилось трое детей. Однако отношения с ними сложно назвать безоблачными. Так, с дочкой, которой сейчас 11 лет, он совсем не общается. Также у Алексея — двое сыновей, старшему из которы× 27, а младшему — 13.

Вот только их возраст сам актер, который пришел на ток-шоу «Звезды сошлись», вспомнил не сразу. Зато актер признался об изменениях в личной жизни. Оказывается, он снова живет со своей третьей по счету супругой.