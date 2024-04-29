Звезда сериала «Патриот»: служил ли в ВС РФ, что говорил об СВО

Актер Антон Жижин прославился благодаря сериалу «Патриот». Как он живет сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Жижин

Антон Жижин родился 26 июля 1994 года в Екатеринбурге.

Актером Жижин захотел стать еще в школьном возрасте. В 16 лет, будучи поклонником сериала «Реальные пацаны», он записал пародию на ситком, в котором обыграл жизнь родного села. Ролик он отправил на ТНТ и получил ответ от продюсера Антона Зайцева, который посоветовал ему поступать в театральный.

Окончил Екатеринбургский государственный театральный институт. После окончания вуза в течение года проходил срочную службу в армии — в ансамбле песни и пляски железнодорожных войск в Екатеринбурге.

Спустя семь лет о Жижине вспомнил канал ТНТ, когда искал героев для сериала «Патриот». Роль Сани Кучина стала дебютной для артиста.

«Спустя семь лет, когда мы искали новые лица для сериала „Патриот“, по которым так соскучился зритель, я вспомнил об Антоне, нашел его фото в соцсетях и понял: вот оно — лицо с агитплаката. Я связался с ним, объяснил его персонажа, отослал текст сцены в уазике из первой серии и попросил записать видеопробы в течение суток. И Антон неплохо справился с этой задачей», — вспоминал сценарист и продюсер Алексей Базанов.

СМИ пишут, что Жижина утвердили на роль Сани Кучина, когда он еще проходил срочную службу в ВС РФ. Опыт нахождения в армии помог артисту лучше освоить персонажа. Также ему пришлось активно посещать спортивный зал и набирать вес, поскольку по сюжету главный герой служил в спецназе в Сирии и хочет поступить в ФСБ. После демобилизации актер приступил к съемкам.

Жижин никогда не высказывал свое мнение об СВО. Также он отказывается рассуждать на темы политики и патриотизма, которые были затронуты в сериале «Патриот».

«Я вложил в Саню Кучина какие-то свои лучшие проявления, которые я мог подарить ему, конечно, он похож на меня, и мы с ним чем-то похожи. Но кардинально мы разные люди. Я отличаюсь от Сани Кучина тем, что я не такой прямолинейный, наверное, не такой невозмутимый. Я очень его люблю и уважаю, но мы разные», — говорил актер про роль в сериале «Патриот».

На данный момент в фильмографии Жижина пять работ.

Что известно о личной жизни Жижина

В 2016 году Антон Жижин женился на начинающей актрисе по имени Татьяна. До свадьбы влюбленные уже несколько лет жили вместе.

«Я прислушиваюсь ко всему, что говорит Таня. Моя жена знает меня лучше всех, с кем я работаю на площадке. И всегда верю ее словам, так как она всегда скажет точно и всегда скажет правду. Я абсолютно с ней согласен фактически во всем, что она мне говорит. Для себя выделил в браке вещи, которые, наверное, банальные, но для меня они работают, как мне кажется. Нужно уметь слушать, стараться уметь слышать, уступать, уважать и любить друг друга, конечно же», — делился актер с KP.RU.

В 2021 году у супругов родилась дочь Есения.

«Прекрасно ощущаю себя в роли отца. Самая лучшая роль, которую я постараюсь выполнить честно, без наигрываний каких-то, ответственно. Очень дочь люблю. Она у нас растет веселая, активная. Это — моя новая постоянная роль в параллель ко всему, что я играю в театре и на площадке», — рассказывал Жижин.

Чем сейчас занимается Жижин

Антон Жижин продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектакле «Горе от ума».

В 2023 году артист также снялся в картинах «Вредная привычка» и «Первокурсницы». Он признавался, что хотел бы сыграть отрицательного персонажа.