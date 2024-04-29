Составлен список самых «умирающих» актеров Голливуда

«Наше радио» составило список самых «умирающих» актеров Голливуда, среди которых оказались Джон Херт, Кристофер Ли, Винсент Прайс, Микки Рурк, Дэнни Трехо, Шарлиз Терон и Оскар Айзек. Именно эти знаменитости играли персонажей, которые неизменно погибали в кинокартине. Так, Джон Херт снялся в более 150 фильмах, в 48 из которых его герои погибали.

Самая запоминающаяся смерть в карьере Херта была показана в первой части «Чужого» от Ридли Скотта. Примечательно, что актер считался самым «умирающим» в Голливуде на протяжении долгого времени.

За ним следует Кристофер Ли, которому приходилось «умирать» около 45 раз. Причиной этому может быть тот факт, что актеру почти всегда приходилось играть злодеев, например, Сарумана во «Властелине колец», графу Дуку в «Звездных войнах» и Дракулу в одноименной кинокартине.

Винсент Прайс знаменит прежде всего по хоррор-фильмам, где его персонажи сталкиваются со смертоносными чудовищами. Микки Рурк же умирает в каждом третьем своем фильме. Такая участь постигла его персонажей из «Города Грехов», «Железного человека», «Однажды в Мексике» и многих других фильмов.

Герои Дэнни Трехо также почти всегда погибают насильственной смертью. Шарлиз Терон «умирала» около 16 раз и стала единственным рекордсменом женского пола. Оскар Айзек же так часто сталкивался с гибелью своих героев, что даже просил режиссера менять сценарий. Так, например было в «Звездных войнах: Пробуждение силы».

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