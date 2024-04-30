Актер Райан Рейнольдс стал главой острова Яс в Абу-Даби

Остров Яс в Абу-Даби, ведущее место отдыха и развлечений в регионе, назначил самую харизматичную суперзвезду Голливуда Райана Рейнольдса своим новым главой по острову (CIO). Идя по стопам бывших CIO Кевина Харта и Джейсона Момоа, Рейнольдс привносит в эту роль свой фирменный шарм и остроумие, обещая незабываемую эру приключений и развлечений.

© Кадр из видео-анонса на YouTube

В шумном новом трейлере Рейнольдс спускается с неба, прыгая с парашютом прямо в гущу событий среди ускоряющихся автомобилей на трассе Яс Марина. Однако, к его большому огорчению, он теряет свое предполагаемое место посадки в знаменитом W Abu Dhabi Yas Island, что добавляет веселый твист к его блистательному появлению.

Рейнольдс идет вперед с чувством безошибочной уверенности, готовый раскрыть свою новую роль CIO. Он с гордостью рассказывает о разнообразных амплуа на протяжении всей своей карьеры: актер, продюсер, владелец валлийского футбольного клуба, а теперь еще один прославленный титул в своем списке, с гордостью объявляя себя главой по острову Яс в Абу-Даби. Тем не менее, когда он пытается продолжить свою драматическую речь, его слова быстро заглушаются гудящей какофонией ускоряющихся автомобилей. Видео закладывает основу для захватывающего путешествия впереди, поскольку Рейнольдс готовится погрузиться с головой в увлекательные достопримечательности острова Яс. В конце концов, это остров Райана, а все остальные здесь просто за компанию.

Лиам Финдли (Liam Findlay), генеральный директор Miral Destinations, с энтузиазмом отметил: С назначением Райана Рейнольдса нашим новым главой по острову Яс в Абу-Даби мы продолжаем традицию совершенства, установленную Кевином Хартом и Джейсоном Момоа. Рейнольдс привносит свою собственную уникальную смесь харизмы, энергии и энтузиазма в эту роль, обещая поднять значение острова Яс до еще больших высот. Мы очень рады отправиться с ним в это волнующее путешествие, приглашая поклонников по всему миру стать частью наследия.

От ускорения на американских горках на Ferrari World Yas Island, Abu Dhabi до знакомства с Готэмом в Warner Bros. World™ Yas Island, Abu Dhabi, Рейнольдс появляется на острове Яс с непревзойденной энергией и стилем, приглашая поклонников к # RollLikeRyan и испытать остров, как никогда раньше.