Зендея призналась, почему на самом деле не смотрит фильмы со своим участием

Актриса слишком категорично относится к своим работам. 27-летняя Зендея является одной из самых востребованных и талантливых актрис. Скоро на экраны выходит новый фильм с участием звезды «Претенденты». В интервью, приуроченном к этому событию, Зендея призналась, что картины со своим участием смотрит только в исключительных случаях.

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"Я отстраняюсь от всего, что происходит на экране. Не знаю, почему так. Возможно, меня так воспитали или это последствия того, что я долгое время находилась в центре внимания. Что бы то ни было, я привыкла себя ужасно критиковать. Иногда мне кажется, что в персонажах, которых я играю, я теряю саму себя", — призналась актриса.

По словам Зендеи, она целиком и полностью доверяет работе режиссёров. Она отметила, что после выхода «Дюны» стала в разы спокойнее относиться к своему появлению на экране. Теперь девушка старается смотреть фильм исключительно с позиции независимого зрителя.