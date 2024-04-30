Куда пропала актриса Ирина Климова

Заслуженная артистка России Ирина Климова играет в театре и снимается в кино. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

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Чем известна Климова

Ирина Климова родилась 12 апреля 1967 года в Москве.

Окончила театральное училище имени Щукина. Также отучилась на продюсерском факультете во ВГИКе.

«Помимо Щукинского училища, которое я окончила уже страшно вспомнить сколько лет назад, я отучилась на продюсерском факультете во ВГИКе. То есть я — профессиональный продюсер кино и телевидения», — рассказывала она.

В кино Климова дебютировала в 1987 году в ленте «Забава молодых». Также актриса снималась в картинах «Счастливчик», «Зимняя вишня — 2», «Улицы разбитых фонарей — 4», «Мигранты», «Между воскресеньем и субботой», «Рэкет», «Петербургские тайны», «Сваха», «Морской патруль — 2», «Семь жен одного холостяка», «Поцелуйте невесту», «Три аккорда», «Напарницы» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 28 работ.

Что известно о личной жизни Климовой

Первым мужем Ирины Климовой был актер Валерий Боровинских. Супруги развелись из-за измены Боровинских. Когда Климова узнала о том, что у мужа есть любовница, соперница уже была беременна. Ситуацию усугубил тот факт, что сама артистка перед этим потеряла ребенка.

«Валере казалось, что он не созрел, хотя у него уже был ребенок от предыдущего брака с актрисой Анной Тереховой. У нас несколько раз была возможность стать родителями, но мы отказывались от нее. Я, честно говоря, жалею об этом. Я все время ждала, чтобы Валера тоже захотел этого ребенка, но этого не происходило. Аборт — это ужасно, это убийство, чего уж греха таить», — признавалась Климова в программе «Судьба человека».

С 2002 по 2004 год она была замужем за актером Алексеем Ниловым. Пара познакомилась на съемках «Улиц разбитых фонарей».

В 2003 году у супругов появился сын Никита. Но спустя пять месяцев после рождения наследника пара рассталась.

«Алексей Нилов — очень важный человек в моей жизни. Он останется им навсегда, поскольку он — отец моего сына. И за это ему огромное спасибо. У меня потрясающий ребенок, во многом благодаря Леше: сын на него по-хорошему похож, мне это нравится. Когда я вижу черты бывшего мужа в своем ребенке, меня это радует, не раздражает. Наша любовь была сильная, но короткая. Судьба не сложилась, но я ни о чем не жалею», — отмечала Климова.

По ее словам, Нилов не участвует в жизни сына.

«Папа живет в другом городе, и близкого общения между ними нет. Алексей в курсе того, что происходит с сыном, и только. Периодически они созваниваются. Такой у нас папа, и с этим ничего не поделаешь!» — жаловалась актриса.

Чем сейчас занимается Климова

Ирина Климова продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Иисус Христос — суперзвезда», «Морское путешествие 1933 года», «Васса» и «Старомодная комедия».

В 2023 году актриса снялась в сериале «Сама виновата?». В скором времени также должна выйти драма «Зимняя вишня — 4» с ее участием.

«Те, кто меня знает, в курсе, что я не очень типичная артистка. Не знаю, куда меня поведет судьба в результате, но ощущения, что я буду заниматься актерством до старости лет, у меня нет. В этой жизни я позанималась большим количеством дел, столько всего перепробовала и приобрела невероятное количество разных навыков! И не только в сфере искусств. Я даже риелторством занималась в свое время», — отмечала Климова.

Артистка также рассказывала, что живет в большой квартире, в которой установила беговую дорожку, чтобы заниматься спортом после работы.