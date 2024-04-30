Умер актер Зак Норман

Не стала американского артиста, известного как Зак Норман (Цукер). Норман - актер кино и сериалов, продюсер, режиссер, сценарист, стендапер. В мае ему могло исполниться 84 года.

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Норман родился в 1940 году в Бостоне, отошел 28 апреля в Калифорнии в медицинском центре. Как сообщила семья исполнителя, причины его смерти - "естественные".

На экране актер дебютировал в 1963-м. Самая известная роль - в "Романе с камнем" Земекиса в 1984-м. На счету - "Регтайм" Формана, "Команда "А" и "Спасатели Малибу" (18+), "Человек-кадиллак" с Робином Уильямсом и Тимом Роббинсом, "Голливудские мечты" - всего порядка полусотни проектов.

Жена - Нэнси Цукер, они вместе сняли комедию "Шеф Забу" (18+).