Энн Хэтэуэй вышла на публику в облегающем платье с разрезами

Актриса и продюсер Энн Хэтэуэй стала гостьей премьеры фильма «Мысль о тебе», где исполнила главную роль. Об этом сообщает People.

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Для премьеры в Нью-Йорке актриса предпочла облегающее красное платье-бюстье Versace с разрезами. Образ дополнили остроносые туфли в тон, длинные серьги и кольца с массивными камнями. Ей также сделали высокий хвост и легкий вечерний макияж.

Энн Хэтэуэй обрела мировую популярность после выхода в 2001 году фильма «Как стать принцессой». В нулевые она также играла главные роли в фильмах «Заколдованная Элла», «Дьявол носит Prada» и других.

В феврале Энн Хэтэуэй раскритиковали из-за отказа сниматься с фанатами в 2022 году. В социальных сетях завирусилось видео, в котором актриса недостойно ведет себя по отношению к поклонникам. Оно было снято после показа Valentino в Риме.

Ранее Энн Хэтэуэй заставили поцеловать десять мужчин для кастинга.