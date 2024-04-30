Дуэйн Джонсон опаздывал на съемки и спорил с Рейнольдсом

По данным инсайдеров, Дуэйн «Скала» Джонсон и Райан Рейнольдс серьёзно поссорились на съёмках фильма «Красное уведомление».

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Источники утверждают, что к этому привёл непрофессионализм Скалы: он часто опаздывал на съёмочную площадку (иногда на 7–8 часов), а в некоторые дни вообще не появлялся, что негативно влияло на команду.

Из-за этого весь процесс приходилось строить вокруг Джонсона, что не понравилось Рейнольдсу. Кроме того, бюджет «Красного уведомления» из-за непрофессионализма Скалы якобы пришлось увеличить с $ 200 млн до $ 250 млн.

Примечательно, что ранее Дуэйн Джонсон уже попадал в похожий скандал, но с другой стороны: на съёмках «Форсажа» он обвинял в опозданиях Вина Дизеля, угрожая уйти из франшизы.