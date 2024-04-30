Лиза Арзамасова показала, как Илья Авербух учит сына готовить сырники

Беременная Лиза Арзамасова сняла видео с сыном Львом от Ильи Авербуха. Роликом она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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В кадре актриса показала, как Илья Авербух учит сына готовить сырники. После приготовления она сняла рассыпанную по кухне муку, а также сырники на ковре, которые Лев не донес до стола. Лиза Арзамасова похвалила сына и посмеялась над ситуацией.

Звезда «Папиных дочек» ждет второго ребенка от фигуриста Ильи Авербуха, который на 22 года старше нее. Пара скрывала свой роман, однако в сентябре 2020 года влюбленные публично подтвердили отношения в эфире шоу «Вечерний Ургант», а через три месяца поженились. У супругов уже есть общий сын Лев, мальчик родился 14 августа 2021 года.

Продюсер ледовых шоу также воспитывает 19-летнего сына от фигуристки Ирины Лобачевой. Молодой человек с 13 лет жил со знаменитым отцом, но в 2022 году съехал от него в отдельную квартиру. Основатель «Ледникового периода» не был против такого решения, он сам арендовал апартаменты для первенца и его возлюбленной рядом со своими, чтобы чаще с ними видеться.

Ранее беременная Арзамасова рассказала о своей «прихоти» во время съемок.