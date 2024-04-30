Исакова рассказала, как члены ее семьи реагировали на популярность актрисы

Варе сейчас 8 лет. И популярность матери, бывает, ее раздражает, порой она начинает стесняться родительницы. Так, например, прогулки Виктории с дочерью могут стать еще тем испытанием. Дочь ранее не понимала, почему на улице к ее матери подходили совершенно незнакомые люди, просили сфотографироваться вместе, что-то спрашивали. Варе хотелось, чтобы мать больше времени уделяла именно ей. Не хотела делить родительницу ни с кем, даже если речь шла о поклонниках.

© Кадр из сериала "Нежность"

«Ну что такое, я не хочу, чтобы к тебе подходили, ты моя мама!» - говорила Варя.

Сейчас девочка уже многое начинает осознавать. Ей стала интересна профессия мамы.

Недавно дочь ходила в кино с друзьями. Там она увидела трейлер с участием матери. И теперь ждет-не дождется премьеры заявленного фильма.