Мария Аронова назвала Владимира Этуша страшным человеком

Актриса Мария Аронова призналась в интервью с телеведущей Юлией Меньшовой, что бесконечно боялась своего наставника, народного артиста СССР Владимира Этуша.

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Аронова назвала Этуша жестким и страшным человеком, который мог ударить на сцене — палкой или рукой. Артистка призналась, что наставник также поднимал на нее руку. Актриса рассказала, что это случилось на одном из спектаклей. Тогда Этуш забыл слова на сцене, а Аронова продолжила играть дальше. Из-за этого артист ударил коллегу в плечо кулаком. Актриса не растерялась и, не выходя из роли, ударила в ответ.

«Все. Он же не может уйти со сцены. А Марья Александровна Москалева (роль Ароновой. – «Газета.Ru») имеет право так поступить? Конечно, имеет право! Она – бой-баба. Мы никогда не возвращались с ним к этой истории. Никогда в жизни. И потом, Юля, я была допущена до всего», — рассказала актриса.

Аронова призналась, что ей было тяжело работать с Этушем. По словам артистки, она долго «притиралась» к наставнику. Однако позже ей удалось понять «природу» актера.

«Он очень похож на моего отца. Это такая маска, такая стена. Такая заблокированность. Потому что там внутри не то, что нежнейший человек, там бескожный человек. Это бескожный человек, если тебя допустили», — поделилась артистка.

Ранее Аронова рассказала, что Бурунов боялся сниматься в «Бременских музыкантах».