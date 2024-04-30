В Литве открыли памятник исполнителю главной роли в фильме «Солярис»
Памятник легендарному актеру театра и кино Донатасу Банионису, 100-летие со дня рождения которого празднуется в эти дни, открыли в городе Паневежисе около театра, где мастер служил многие десятилетия. Об этом сообщил журналистам сын актера режиссер Раймундас Банионис, стараниями которого был учрежден специальный фонд.
Памятник работы скульптора Клаудиюса Падегимаса установлен около Паневежского драматического театра, в котором в 1949 году начал актерскую карьеру Банионис (1924-2014). Он находится практически под окнами гримерки актера.
"Мы хотели, чтобы скульптура была человечной, была без помпезности. Актер идет на работу, идет служить в родной театр", - сказал сын мастера.
Своего рода дорожкой славы на этом пути является постамент, где увековечены названия десятков и десятков работ Донатаса Баниониса в театре и кино. Памятник построен за счет частных пожертвований.
В кинематографе он создал целый ряд образов, вошедших в классику советского кино, в том числе в фильмах "Никто не хотел умирать" (1965), "Мертвый сезон" (1968), "Гойя, или тяжкий путь познания" (1971), "Солярис" (1972), "Бегство мистера Мак-Кинли" (1975), "Бетховен - дни жизни" (1976). Банионис был награжден российскими орденами Дружбы и Почета.
В последние годы жизни он сетовал, что в России его знают и помнят лучше, чем на родине.