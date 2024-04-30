В Литве открыли памятник исполнителю главной роли в фильме «Солярис»

Памятник легендарному актеру театра и кино Донатасу Банионису, 100-летие со дня рождения которого празднуется в эти дни, открыли в городе Паневежисе около театра, где мастер служил многие десятилетия. Об этом сообщил журналистам сын актера режиссер Раймундас Банионис, стараниями которого был учрежден специальный фонд.

© РИА Новости

Памятник работы скульптора Клаудиюса Падегимаса установлен около Паневежского драматического театра, в котором в 1949 году начал актерскую карьеру Банионис (1924-2014). Он находится практически под окнами гримерки актера.

"Мы хотели, чтобы скульптура была человечной, была без помпезности. Актер идет на работу, идет служить в родной театр", - сказал сын мастера.

Своего рода дорожкой славы на этом пути является постамент, где увековечены названия десятков и десятков работ Донатаса Баниониса в театре и кино. Памятник построен за счет частных пожертвований.

В кинематографе он создал целый ряд образов, вошедших в классику советского кино, в том числе в фильмах "Никто не хотел умирать" (1965), "Мертвый сезон" (1968), "Гойя, или тяжкий путь познания" (1971), "Солярис" (1972), "Бегство мистера Мак-Кинли" (1975), "Бетховен - дни жизни" (1976). Банионис был награжден российскими орденами Дружбы и Почета.

В последние годы жизни он сетовал, что в России его знают и помнят лучше, чем на родине.