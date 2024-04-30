В 59 лет умер актер из «Титаника» Брайан Маккарди

28 апреля на 60-м году жизни скончался Брайан Маккарди, шотландский актер театра, кино и сериалов, писатель и артист озвучания.

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Как сообщила в соцсети его семья, актер внезапно скончался в своем доме. Причина не называется. При этом родные просят соблюдать их право на частую жизнь.

Брайан Маккарди родился 22 января 1965 года в Глазго. Театром заинтересовался еще школьником. На сцену впервые вышел в мюзикле, поставленном любительской молодежной труппой.

Карьеру на ТВ начал в конце 1980-х. В его портфолио - порядка восьми десятков проектов: "Чужестранка" (18+), "До долгу службы" (18+), "Грязь" (18+) по Ирвину Уэлшу, взявший "Оскар" зоохоррор "Призрак и Тьма" (18+), "Большой куш" (сериал, 18+), "Фортитьюд" (18+), "Секретные материалы: Море душ", вторая "Скорость", "Титаник" (сериал 2012 года).