Настасья Самбурская показала фигуру в кружевном боди

Актриса и певица Настасья Самбурская снялась в кружевном белье для обложки своей новой песни. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Настасья Самбурская показала фигуру в кружевном черном боди, сидя на окне. Волосы ей распустили и сделали вечерний макияж.

Настасья Самбурская получила известность благодаря роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Актриса также снималась в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба», «Беспринципные».

Недавно Настасья Самбурская рассказала, что сходила на неудачное свидание. Артистка решила поужинать с мужчиной в ресторане позже из-за отмененных планов. В заведении он сообщил, что женат.

Самбурская отметила, что не захотела продолжать общение с мужчиной после оглашения своего социального статуса. Артистка не стала уходить, так как была очень голодной. Она заявила, что собирается поесть молча, и тот может уходить.

Ранее Настасья Самбурская снялась в «голом» платье.