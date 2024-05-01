Актриса Аронова призналась, что согласилась на съемки "Лед 3" после уговоров

Актриса Мария Аронова рассказала, что изначально отказалась от съемок в фильме "Лед 3", но изменила свое решение после уговоров Бондарчука. Этим артистка поделилась в YouTube-беседе с Юлией Меньшовой.

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"Сказала, что не буду сниматься, потому что с моей точки зрения, это безумие. Какая-то трилогия. Что за идиотизм? Я назвала вещи своими именами. Позвонил Федя Бондарчук, он меня уговаривал, Сашка Петров написал большое письмо. Я поняла, что важнее, наверное, не подвести", - поделилась знаменитость.

Она пояснила, что ее пугала возможность повторения в третьей части того, что уже происходило в первой. Аронова увидела, что это два похожих друг на друга сценария, но с измененными именами персонажей. Кроме того, Аронову пугала неопытность режиссера Юрия Хмельницкого, с которым, впрочем, затем артистке понравилось работать.

24 февраля сообщалось, что кассовые сборы фильма Юрия Хмельницкого "Лед-3" превысили миллиард рублей за 10 дней в российском прокате. В заключительной части франшизы "Лед" героиня Надя выросла и стала фигуристкой, мечтающей о победе на "Кубке льда", как ее мама. Отец Нади, Саша Горин, не одобряет ее спортивные амбиции, опасаясь за ее благополучие. На тренировке Надя встречает молодого хоккеиста из Москвы, в которого влюбляется.

Главные роли в фильме исполнили Анна Савранская и Степан Белозеров. Александр Петров и Мария Аронова вернулись к своим ролям хоккеиста Саши Горина и тренера по фигурному катанию Ирины Шаталиной.