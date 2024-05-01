Николь Кидман и Кит Урбан показали подросших дочерей

Семья актрисы и музыканта посетила церемонию вручения премии, вручаемой за достижения в сфере кино и телевидения.

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Николь Кидман регулярно радует поклонников запоминающимися образами на красных дорожках. Однако её последний выход в свет, по мнению экспертов, превзошёл предыдущие стильные «победы». На ежегодной 49-й церемонии AFI Life Achievement Award Gala в Лос-Анджелесе актриса появилась в роскошном золотом платье от Balenciaga, создававшем эффект свечения. И всё же внимание собравшихся больше всего привлекла не одежда Кидман, а её компания на вечере.

© globallookpress

По уже сложившейся традиции под руку её держал муж, музыкант Кит Урбан. А рядом позировали две их дочери – 15-летняя Сандэй Роуз и 13-летняя Фэйт Маргарет, а также 17-летняя племянница актрисы, дочь её сестры Антонии - Сибелла Хоули.

Сандэй выбрала для торжественного случая нежное платье без бретелей с цветочным принтом, тогда как Фэйт надела простое по крою платье насыщенного оранжевого цвета. Сибелла блистала в красном, а Кит в элегантном чёрном костюме с аналогичным узким галстуком и в белоснежной рубашке.

За прошедшие три года с момента предыдущего появления дочерей Кидман и Урбана на публике, церемонии вручения «Золотого глобуса» в 2021-м в онлайн-формате, они заметно подросли и превратились из нескладных подростков в очаровательных девушек. Пользователи соцсетей отметили их красоту, отличный вкус и предсказали им большое будущее. Сами родители посчитали нужным оставить эти отзывы без ответа. Николь лишь поблагодарила фанатов за поддержку её как профессионала, а также отметила Американский институт кино, который включил её в список лауреатов престижной награды. «Ну, а сейчас давайте хорошенько повеселимся!», - подытожила она комментарий.

Кидман стала первой австралийкой, получившей премию AFI Life Achievement Award. Выступая на сцене, она подчеркнула важность присутствия в её жизни семьи. «Здесь находятся все те, кто дарит мне любовь всей жизни, и которых я люблю больше всего. Мои дочери никогда не были со мной на красной дорожке, сегодня их первый выход, поэтому они здесь, Сандэй и Фэйт. А также здесь присутствуют все мои племянницы и племянники, а сестра и прекрасная тётя с мужем, в общем, вся наша семья. И я всё это делаю ради вас, очень вас люблю. Говорят, на свете нет больше такого места, как дом, вы – мой дом. И конечно, спасибо всем вам, что пролетели ради меня половину земного шара», - сообщила Николь, давая понять залу, что все её родственники прибыли в Голливуд прямо из Австралии, для чего преодолели не одну тысячу километров на самолёте.