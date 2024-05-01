Актер Дудник признался, что родители иногда борются с его звездной болезнью

Актер Григорий Дудник, известный по роли хулигана Искандера в "Слове пацана", рассказал о том, что родители периодически "приспускают его на землю" из-за звездной болезни. Слова 15-летнего артиста передает Teleprogramma.pro.

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"Думаю, пока что я не "в космосе", пока держусь. Очень тяжело, ведь сейчас открыты все двери. Тех, кого я видел раньше лишь на экране, теперь я с ними встречаюсь, общаюсь. Плюс появился больший спрос, поэтому тяжко очень", - поделился актер.

Он добавил, что в молодом возрасте нелегко справляться с известностью, так как она может и "снести башню", и поднять на "ступень выше".

В той же беседе Дудник заявил, что после выхода шоу ему стали уделять намного больше внимания - и теперь, говорит актер, за каждым его словом следят. Звезда уверен, что отныне ему нужно сто раз подумать и посовещаться, прежде чем куда-то пойти, либо же высказать мысль публично.

Премьера первой серии сериала "Слово пацана" состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. Сценарист проекта Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими. Недавно актер Иван Янковский и режиссер Жора Крыжовников получили Национальную премию за "Слово пацана".